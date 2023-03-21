iPhone 14的面板訂單年比下滑39% 不過Pro機款需求更高

報告顯示，iPhone 14的面板訂單量比iPhone 13同時期的數字大幅下滑。(歐新社)

一份來自蘋果供應鏈 的面板出貨報告顯示，iPhone 14的面板訂單量比iPhone 13同時期的數字大幅下滑。

AppleInsider網站報導，iPhone 14的產品周期遭遇許多「亂流」，包括初期的供應問題，且需求疲弱的問題延續至2023年。儘管如此，售價較高的Pro機款仍帶動銷售，反映消費者希望升級。

根據顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）的報告，iPhone 14系列到今年4月的面板訂單比iPhone 13過去一年同期下滑39%；從3月到4月， iPhone 14系列面板訂單也下滑23%。

這份報告把iPhone 14系列面板訂單下滑歸因於產業庫存修正、總體經濟不利因素、通膨壓力與需求放緩。蘋果公司已預告本季會與去年第4季差不多，凸顯需求展望依然疲軟。

依機款來拆解供應鏈報告顯示出，iPhone 14 Pro和Pro Max的面板出貨量分別比iPhone 13 Pro和Pro Max高出22%和23%，反映消費者對這些機款的需求更高。

這份數據另一個值得注意的焦點是，iPhone 14 Plus的面板出貨比iPhone 13 mini高出59%，凸顯出消費者對大尺寸手機的需求高於小尺寸的13 mini。

除了總體經濟情勢和供應鏈問題外，iPhone在一年上半年的需求通常會減弱，儘管銷售量會在第1季受到中國農曆新年和第2季推出新顏色而獲得提振，但整體上半年的趨勢是下滑的。

不過報導指出，應留意到個別零件出貨資訊僅提供一小部分的詳細訊息。零件訂單和產品需求或許是有關連的，但並非總是彼此的直接指標。舉例來說，如果一家供應業者見到來自蘋果對特定零件的訂單減少，這家供應商可能會認為需求下滑，但實際上可能是蘋果已經堆滿該零件的庫存。