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新一代Switch何時出？任天堂美國總裁回應了

TVBS新聞網／編輯顏敏翔報導
Switch至今累積銷量已經超過1.2億台，成為史上最暢銷遊戲主機第3名。（路透）
Switch至今累積銷量已經超過1.2億台，成為史上最暢銷遊戲主機第3名。（路透）

任天堂家用遊戲主機Switch自2017年推出以來，便以主打多人同樂，加上可攜帶外出遊玩的特性受到玩家喜愛，至今累積銷量已經超過1.2億台，成為史上最暢銷遊戲主機第3名，只是Switch的性能已經追不上當今主流遊戲，不少玩家都盼望官方能快點推出下一代Switch。

按照過往任天堂遊戲主機發表的時程表，如2001年GameCube、2006年Wii、2012年Wii U，以及2017年Switch，平均5至6年就會推出新一代遊戲主機，而Switch上市至今已6年，確實已經到了該改款的時間。

任天堂美國總裁Doug Bowser近期接受美聯社採訪，被問及何時會推出下一代Switch？他的回答可能會讓許多玩家傻眼，Doug Bowser先是做出一貫的官方回應「對於新機沒有任何消息公告」，接著表示「即便Switch即將邁向7周年，但其市場銷售依舊相當強勁，我們有信心未來幾年還是如此」；意即就算沒有推出下一代Switch，短時間內消費者對於Switch仍十分買單，任天堂無須擔心買氣。

先前媒體「NotebookCheck」曾在英國競爭暨市場管理局（CMA）發現一份文件，當中有段文字描述「Nintendo’s cloud gaming service is only avaliable on the Nintendo Switch device and 『X』（任天堂的雲端服務僅在任天堂Switch裝置和『X』上運行）」，外界認為這個被刪除的部分就是任天堂正在開發中的新機，很可能就是新一代的Switch。

另外，知名遊戲YouTuber「Foxy Games UK」則爆料指出，新一代Switch的每秒浮點運算次數約為2.4TFLOPs，介於Sony PS4和PS4 Pro之間，性能是現行Switch的6倍，倘若消息屬實，未來新一代Switch可望提供更為優異的遊戲體驗。

下一代Switch何時出現？任天堂美國總裁回應讓玩家心死

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