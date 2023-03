新一代Switch何時出？任天堂美國總裁回應了

Switch至今累積銷量已經超過1.2億台,成為史上最暢銷遊戲主機第3名。(路透)

任天堂 家用遊戲主機Switch自2017年推出以來,便以主打多人同樂,加上可攜帶外出遊玩的特性受到玩家喜愛,至今累積銷量已經超過1.2億台,成為史上最暢銷遊戲主機第3名,只是Switch的性能已經追不上當今主流遊戲,不少玩家都盼望官方能快點推出下一代Switch。

按照過往任天堂遊戲主機發表的時程表,如2001年GameCube、2006年Wii、2012年Wii U,以及2017年Switch,平均5至6年就會推出新一代遊戲主機,而Switch上市至今已6年,確實已經到了該改款的時間。

任天堂美國總裁Doug Bowser近期接受美聯社採訪,被問及何時會推出下一代Switch?他的回答可能會讓許多玩家傻眼,Doug Bowser先是做出一貫的官方回應「對於新機沒有任何消息公告」,接著表示「即便Switch即將邁向7周年,但其市場銷售依舊相當強勁,我們有信心未來幾年還是如此」;意即就算沒有推出下一代Switch,短時間內消費者對於Switch仍十分買單,任天堂無須擔心買氣。

先前媒體「NotebookCheck」曾在英國 競爭暨市場管理局(CMA)發現一份文件,當中有段文字描述「Nintendo’s cloud gaming service is only avaliable on the Nintendo Switch device and 『X』(任天堂的雲端 服務僅在任天堂Switch裝置和『X』上運行)」,外界認為這個被刪除的部分就是任天堂正在開發中的新機,很可能就是新一代的Switch。

另外,知名遊戲YouTuber「Foxy Games UK」則爆料指出,新一代Switch的每秒浮點運算次數約為2.4TFLOPs,介於Sony PS4和PS4 Pro之間,性能是現行Switch的6倍,倘若消息屬實,未來新一代Switch可望提供更為優異的遊戲體驗。

下一代Switch何時出現?任天堂美國總裁回應讓玩家心死

TVBS新聞網