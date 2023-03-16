微軟宣布365套裝App將導入「Copilot」AI 強攻企業市場

微軟宣布將在微軟365生產力套裝工具與服務，全面導入人工智慧（AI）技術「Copilot」。（美聯社）

微軟 宣布將在微軟365生產力套裝工具與服務，全面導入人工智慧（AI ）技術「Copilot」，背後技術為來自OpenAI ChatGPT的升級版，將協助用戶生成文件、電子郵件及簡報等內容，還能幫用戶摘要長篇大論的電郵內容，新功能預定未來幾個月推出。

微軟表示，「Copilot」功能將與微軟365應用程式（App ）一同運行，功能較像助理，在側邊攔擔任聊天機器人的角色，讓用戶「召喚」使用，允許用戶在Word文字App根據其他檔案起草內容，用戶能夠自由編輯文字內容。

用戶也能在PowerPoint簡報App，用「Copilot」製作動畫投影片，例如要求根據一份Word文件檔案、或分析Excel數據格式，製作十頁投影片。

在Excel試算App，「Copilot」能協助用戶協助使用PivotTables等功能，立刻製作出SWOT分析。用戶也能召喚「Copilot」提供接下來Teams會議的資訊、生成會議文字紀錄、摘要會議內容，還能幫助人們更新相關計畫的資訊、或是了解最近新聘人員的組織調整、以及知道有那些同事結束休假回來試班。

在Outlook，用戶能減少刪除和回應電郵的時間，並能用「Copilot」摘要電郵串，甚至還能起草回信。

微軟說，這些新功能將在「未來幾個月」推出，已和20家「特定」企業進行測試，但未提供進一步細節；這款套裝產品將「高階」定價，只是也未討論細節。

微軟365主管Jared Spataro說，「Copilot」將內建在上百萬人每天使用的App內，包括Word、Excel、 PowerPoint、Outlook及Teams等，與你一起工作，這是全新的工作方式，不過他也說，「Copilot」未必一直都完全正確，「但能讓你有好的開始」。

執行長納德拉說，這款「設計用來掃除我們每日瑣事的強力共同駕駛功能，下一代AI將釋出新一波生產力成長」。

這也凸顯微軟要用AI搶攻企業市場的企圖心。瑞信已預估，假設微軟現有的3.7億名商用微軟365客戶，都使用AI強化版的套裝App，未來五年將帶來149億美元，假設微軟推出降級版的新功能，更廣泛收費，會再額外帶來187億美元

不過，各界肯定也會擔心微軟AI模型的創新速度與精確度，特別是用戶未來幾個月將投入商業數據使用。科技網站The Verge指出，微軟最近裁撤AI組織內的倫理與社會團隊，而這個團隊負責點出微軟在其軟體與服務採用OpenAI語言模型可能出現的風險。

華爾街日報（WSJ）分析，AI軟體將能革新Office應用程式，但失敗的代價已更加高昂。顧能的數據顯示，截至2021年底，微軟掌控了超過85%的商用辦公室App市場，而且Visible Alpha的估算顯示，微軟365在2021年帶入將近410億美元的營收，比許多大型軟體業者的全年營收還高，如果AI功能出錯，生成不正確的資訊、或採用了有版權保護的素材，將難以承擔代價。

WSJ也指出，下一個問題是微軟的企業客戶是否願意埋單，畢竟生成式AI技術需要強大的運算能力，成本喊高，但企業也正因經濟放緩而面臨縮減成本壓力，因此微軟在即將公布價格與授權細節時，必須妥善找到平衡。