蘋果新AR頭顯器Reality Pro 6月推出 傳可「隔空打字」

蘋果 (Apple )計畫於6月的全球開發者大會(WWDC)推出籌備多年的混合實境(AR)頭戴式顯示器「Reality Pro」,有媒體爆料可能不需借助iPhone 就能獨立使用,且可利用眼球運動、手勢操作介面,達成「隔空打字」(In-air typing)效果。

彭博社資深專欄作家戈耳曼(Mark Gurman)引用消息人士透露,與首款Apple Watch不同,首款「Reality Pro」可能不需配對iPhone也能操作,是款能獨立運作的裝置;據悉,它的測試版本可單獨設置,從雲端下載用戶內容和 iCloud資料,用戶也可從其他蘋果裝置轉移數據至頭顯器使用。

