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蘋果新AR頭顯器Reality Pro 6月推出 傳可「隔空打字」

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 即時報導
「Reality Pro」預計最早將於2023年底出貨，定價將高達3000美元。（取材自推特@theapplehub）
「Reality Pro」預計最早將於2023年底出貨，定價將高達3000美元。（取材自推特@theapplehub）

蘋果Apple）計畫於6月的全球開發者大會（WWDC）推出籌備多年的混合實境（AR）頭戴式顯示器「Reality Pro」，有媒體爆料可能不需借助iPhone就能獨立使用，且可利用眼球運動、手勢操作介面，達成「隔空打字」（In-air typing）效果。

彭博社資深專欄作家戈耳曼（Mark Gurman）引用消息人士透露，與首款Apple Watch不同，首款「Reality Pro」可能不需配對iPhone也能操作，是款能獨立運作的裝置；據悉，它的測試版本可單獨設置，從雲端下載用戶內容和 iCloud資料，用戶也可從其他蘋果裝置轉移數據至頭顯器使用。

另外，消息指出，「Reality Pro」能夠追蹤眼睛和手部動作，實現「隔空打字」，但據說內部測試體驗仍不太順手，因此用戶可能還是不得不配對iPhone使用，將其作為觸控鍵盤，蘋果預計在設備發布後立刻對「輸入」做出相應改善。

「Reality Pro」使用iOS式的 xrOS系統，內建 2顆M2系列處理器、雙4K OLED高解析度螢幕，功能包括免控制器互動、身體追蹤、全身式FaceTime視訊、利用Siri創作app等，不過其單次充電續航只有2小時，無法在室外使用，恐降低消費者購買意願；預計最早將於2023年底出貨，定價將高達3000美元。

蘋果（Apple）將推出的混合實境（AR）頭戴式顯示器「Reality Pro」...
蘋果（Apple）將推出的混合實境（AR）頭戴式顯示器「Reality Pro」，傳出將能「隔空打字」（In-air typing）。（取材自推特@macthainews）

除「Reality Pro」外，傳蘋果正研發後續型號，預計將在2024年底、2025年初推出新版本，可能命名為「Reality One」，採用較低階的顯示器和處理器，價格將更平易近人。不過，蘋果設計總監艾夫（Jony Ive ）認為，由於初代頭顯器性能仍有缺陷，因此希望未來的產品能搭載更強大M3或M4處理器。

脫離iPhone！　傳蘋果新AR頭顯器可「隔空打字」

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