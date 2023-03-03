三星下世代折疊機將採新軸承？韓媒曝已進行可信度測試

韓媒The Elec報導，三星已開始對即將推出的Galaxy Z Fold 5所用的水滴型軸承；此圖為上一代的Galaxy Z Fold 4。(美聯社)

業界盛傳三星 打算把下世代旗艦折疊機的U型軸承（或稱鉸鏈）改成「水滴型」（water drop）軸承。韓媒The Elec日前報導，三星已開始對即將推出的Galaxy Z Fold 5所用的水滴型軸承，進行可信度測試。

新的軸承設計將有助Galaxy Z Fold 5變輕薄、減少主螢幕的折痕。但三星正在測試該軸承能否像上一代的Galaxy Z Fold 4可以折疊20萬次，這個數字不如近期的競爭對手榮耀Magic VS、Oppo Find N2，這兩款手機 都可折疊40萬次

儘管The Elec提到，三星之後將測試新軸承的極限，也就是折疊30萬次，但20萬次似乎是該設計必須通過的主要關卡。三星希望，在花上四到五天時間折疊20萬次後，新軸承必須維持至少85%的原有結構強度。若能達成目標，理論上能讓每天打開手機略多於100次的用戶，用上五年左右的時間。相形下，Magic VS、Find N2可以持續開合，用上約10年。

平心而論，三星上一代的Z Flip 4和Z Fold 4號稱具備IPX8的防水等級，而Magic VS、Find N2則沒有IP認證的防水能力，若用戶買了兩年，就不小心把不防水的折疊機丟到水坑，知道這支手機本可以再折疊八年，心裡會覺得很不是滋味。