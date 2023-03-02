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iPhone 14哪種顏色最受歡迎 ? 竟是這款神秘色系

編譯葉亭均／綜合外電
調查顯示，iPhone 14系列的消費者甚為青睞紫色。（美聯社）
調查顯示，iPhone 14系列的消費者甚為青睞紫色。（美聯社）

蘋果智慧手機iPhone自問世以來，主要提供黑白兩色可選擇，但iPhone 14顯示出其它顏色愈來愈受歡迎。

根據美國消費者情報研究組織（CIRP）的新報告，調查顯示「果粉」透露出黑色或白色的iPhone不再是他們的首選， iPhone 14受青睞的顏色開始轉向紫色。

蘋果在2019年推出紫色iPhone 11，iPhone 12又再推出紫色版本、在iPhone 13跳過紫色，這款顏色接著又在iPhone 14系列回歸，包括入門款的粉紫色與高階Pro系列的深紫色。

截至2022年12月，42%的iPhone14 Pro和Pro Max果粉買的是紫色，相較下，太空黑與午夜色占比為23%，星光色與銀色為11%。

iPhone 14與14 Plus的消費者選購顏色占比是藍色占27%、午夜色占26%、紫色占22%、紅色占14%、星光色占12%。

原先的預期是使用者應該會比較青睞黑白兩色，因為蘋果的消費者通常會長久使用他們的手機，而保守的顏色選擇有時賣得比較好。不過，蘋果積極行銷iPhone 14的紫色版本。

雖然在2022年第4季見到iPhone 14 Pro和Pro Max短缺，但紫色版本時常是最可取得的版本。

CIRP表示：「蘋果基於iPhone 11與iPhone 12 mini的經驗獲得紫色iPhone的需求情勢。」「因此若非適當地預期了紫色手機的高需求，就是對於紫色帶動iPhone 14 Pro/Max需求的樂觀看法使得紫色庫存充裕。」

iPhone 蘋果 手機

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