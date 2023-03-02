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蘋果iPhone 15 Pro料將主打3奈米晶片 有望掀起換機潮

編譯簡國帆／綜合1日電
蘋果預計今秋推出的iPhone 15旗艦機種，預料將採用台積電代工的3奈米製程晶片，將同時改善效能與效率，有望掀起換機潮。(美聯社)
蘋果預計今秋推出的iPhone 15旗艦機種，預料將採用台積電代工的3奈米製程晶片，將同時改善效能與效率，有望掀起換機潮。(美聯社)

科技媒體9to5Mac報導，蘋果預計今秋推出的新款iPhone（暫稱iPhone 15）旗艦機種，預料將採用台積電代工的3奈米製程晶片，將同時改善效能與效率，有望掀起換機潮。

報導指出，iPhone 15 Pro／Pro Max配備的A17仿生晶片（暫稱），將採用台積電代工的3奈米製程晶片，象徵市場等待已久的蘋果從5奈米過渡到3奈米製程終於成真。

若過渡到3奈米製程，將是蘋果矽晶片的效能的一大提升。之前蘋果自行設計的A14仿生、A15仿生及A16仿生，都是以5奈米製程生產。除了用在iPhone 15 Pro／Pro Max之外，A17仿生晶片也將成為蘋果將用於Mac和未來iPad的M3晶片基礎。

報導說，蘋果可能一如往常，在效率和效能的改善上取得自己得平衡，例如可能更傾向提高效率，著重在提高電池續航力、選擇小幅提升效能，但也可能讓電池續航力和效率與目前差不多，選擇大幅運算效能。

蘋果今年預料將繼續用處理器技術，區分高階與一般機種。iPhone 15和iPhone 15 Plus可能採用去年的A16仿生晶片，iPhone 15 Pro／Pro Max（或Ultra）將採用A17仿生晶片。

晶片 蘋果 iPhone

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