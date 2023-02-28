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嫌ChatGPT限制太多 馬斯克傳招募團隊開發AI聊天對手

編譯簡國帆／綜合外電
科技媒體The Information報導，OpenAI共同創辦人馬斯克最近幾周已洽詢一群AI研究員，關於開設新的研究實驗室事宜。（路透）
科技媒體The Information報導，OpenAI共同創辦人馬斯克最近幾周已洽詢一群AI研究員，關於開設新的研究實驗室事宜。（路透）

科技媒體The Information報導，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI的共同創辦人馬斯克，最近幾周已洽詢一群AI研究員，關於開設新的研究實驗室事宜，希望招募團隊，開發ChatGPT的替代選項。

報導引述知情人士指出，身兼特斯拉和推特老闆的馬斯克，已招募曾任職於Google母公司字母DeepMind AI部門的研究員巴柏許金（Igor Babuschkin）。

馬斯克和巴柏許金已討論組建一個追求AI研究的團隊，但這項計畫還在早期階段，還沒有開發特定產品的具體計畫。

馬斯克和OpenAI執行長奧特曼在2015年共同創立OpenAI，2018年離開董事會，逐漸淡出這家新創公司。

在文字生成式AI聊天機器人ChatGPT爆紅後，最近也在討論這個聊天機器人，形容其「優秀到令人驚駭」（scary good），但他最近也持續批評OpenAI設置圍欄以避免ChatGPT生成可能冒犯用戶的內容，還暗示OpenAI的技術是「訓練AI覺醒」的範例。

這番言論似乎暗示他想打造的ChatGPT對手，對爭議話題的限制較少。

不過，The Information指出，巴柏許金在一場訪談說，打造較少內容護欄的聊天機器人，不是馬斯克的目標；他也說，他還沒正式簽署加入馬斯克的計畫。路透無法取得馬斯克和巴柏許金的立即回覆。

AI 馬斯克 ChatGPT

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