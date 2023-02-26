我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

ChatGPT出現「山寨版」騙信用卡號 受害者慘被盜刷

聯合新聞網／即時報導
山寨版ChatGPT。（截圖自臉書社團）
山寨版ChatGPT。（截圖自臉書社團）

美國人工智慧研究實驗室OpenAI，推出聊天機器人「ChatGPT」，兩個月就達到1億用戶。不過，ChatGPT也在短時間內出現山寨版，專門用來盜取信用卡帳號，還有受害者被盜刷1200元台幣，甚至還可能面臨每個月續扣，因此只能摸摸鼻子換卡。

一名女網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」上發文，她透露自己日前到Google商店下載ChatGPT，結果一直覺得很奇怪，「為何我的機器人很笨，剛剛才知道我下載到仿的，專門用來盜取信用卡帳號的」。從截圖照片中可以看見，原PO向ChatGPT提出問題時，對方卻不停回覆「？」，就連詢問「你剛剛說什麼？」，對方也只有複誦原PO的話，從頭到尾看起來都是答非所問。

事情還沒結束，在Google商店APP留言處可以看見，有一名受害者氣憤寫道，「這是個釣魚App，會要你輸入信用卡號，我被盜刷了1200，現在要換卡了」，還有苦主發文，呼籲大家要小心，「剛跟客服確認過，確實有一筆1200帳單，App雖然是透過Google商店抓的，但是刷卡消費好像跳過Google，所以消費紀錄不會顯示，應該是無法退款，還有可能會每月續扣，建議我換卡…要摸摸鼻子認了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳下載到工人智慧了」、「App如果不是官方出的還是不要亂裝」、「官方目前沒有App版本，大家平時使用這種非官方的服務要小心」、「難怪一直跳出廣告，還好我刪掉了」、「詐騙果然都跑得比大眾快」、「也載到這個，笨到問兩句就刪了」、「一堆收割錢包的App要小心喔」。

山寨版ChatGPT對話幾乎都是答非所問。（截圖自臉書社團）
山寨版ChatGPT對話幾乎都是答非所問。（截圖自臉書社團）

App ChatGPT Google

上一則

兩隻袋鼠激鬥「衝撞帳篷」踩醒熟睡一家人 驚魂片曝光

下一則

網美脫褲露蜜桃臀搭台灣高鐵 網友氣罵「噁心不衛生」

延伸閱讀

被ChatGPT認證是有爭議公眾人物 馬斯克「2符號」回應

被ChatGPT認證是有爭議公眾人物 馬斯克「2符號」回應
Google首位房東 YouTube執行長離職

Google首位房東 YouTube執行長離職
ChatGPT將推升級版 開放用戶客製化個人需求

ChatGPT將推升級版 開放用戶客製化個人需求
聖荷西市中心交通村建設時間表 Google重新評估

聖荷西市中心交通村建設時間表 Google重新評估

熱門新聞

馬雲最近到了澳洲拜訪他43年的親友，馬雲頭髮已斑白，全家笑容依舊。（取材自橙柿互動）

馬雲現身澳洲「走親戚」 他當年資助他讀大學、買婚房

2023-02-18 23:45
圖／ingimage

嘴硬絕不道歉的星座TOP5…第1名超不服輸：都是別人的錯

2023-02-20 13:41
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制。（路透）

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

2023-02-21 08:06
兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼。圖為示意圖，非當事人。（取材自unsplash）

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

2023-02-18 21:21
西安市張姓男子入住酒店時半夜打電話「買春（召妓）」，沒想到叫來的「小姐」竟是自己妻子。（取自網路）

酒店買春竟是妻子應召 怒夫一看正臉暴打… 2人糗大了

2023-02-24 12:45
林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)

啦啦隊扭腰擺臀、打美女屁屁 干擾林書豪罰球動作惹議

2023-02-19 03:31

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了