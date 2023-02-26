ChatGPT出現「山寨版」騙信用卡號 受害者慘被盜刷

山寨版ChatGPT。（截圖自臉書社團）

美國人工智慧研究實驗室OpenAI，推出聊天機器人「ChatGPT 」，兩個月就達到1億用戶。不過，ChatGPT也在短時間內出現山寨版，專門用來盜取信用卡帳號，還有受害者被盜刷1200元台幣，甚至還可能面臨每個月續扣，因此只能摸摸鼻子換卡。

一名女網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」上發文，她透露自己日前到Google 商店下載ChatGPT，結果一直覺得很奇怪，「為何我的機器人很笨，剛剛才知道我下載到仿的，專門用來盜取信用卡帳號的」。從截圖照片中可以看見，原PO向ChatGPT提出問題時，對方卻不停回覆「？」，就連詢問「你剛剛說什麼？」，對方也只有複誦原PO的話，從頭到尾看起來都是答非所問。

事情還沒結束，在Google商店APP留言處可以看見，有一名受害者氣憤寫道，「這是個釣魚App ，會要你輸入信用卡號，我被盜刷了1200，現在要換卡了」，還有苦主發文，呼籲大家要小心，「剛跟客服確認過，確實有一筆1200帳單，App雖然是透過Google商店抓的，但是刷卡消費好像跳過Google，所以消費紀錄不會顯示，應該是無法退款，還有可能會每月續扣，建議我換卡…要摸摸鼻子認了」。