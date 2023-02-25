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Meta參戰AI 宣布推出LLaMA「更小、性能更好」暗諷微軟

中央社／舊金山25日電
科技巨擘Meta宣布加入AI人工智慧競賽，推出語言模型LLaMA。圖為示意圖。（路透）
科技巨擘Meta宣布加入AI人工智慧競賽，推出語言模型LLaMA。圖為示意圖。（路透）

全球科技巨頭紛紛加入人工智慧（AI）競賽，臉書母公司Meta 24日推出語言模型LLaMA，表示將能協助研究人員找到修復聊天機器人潛在危險的方法。

聊天機器人ChatGPT的核心技術就是來自於語言模型。

綜合法新社與路透報導，Meta形容LLaMA是一套「更小、性能更好」的模型，「能夠協助研究人員推展工作」，隱諱批評微軟（Microsoft）廣泛發布這項技術，卻又將程式碼保密的決定。

Meta發言人表示，LLaMA目前尚未應用在Meta的產品，像是臉書（Facebook）和Instagram當中，公司計畫將這項技術開放給AI研究人員。

微軟支持的ChatGPT憑藉著大型語言模型（LLM）技術，在短短幾秒內生成散文或詩歌等精美文本的能力風靡全球。

LLM屬於生成式AI（Generative AI）領域的一種，該領域還包括執行影像、設計或程式代碼的能力，幾乎只需要一個簡單動作就能瞬間完成。

Meta表示，LLaMA模型接受了20種語言訓練，聚焦於有拉丁字母及西里爾字母（Cyrillic）的語言，所需的計算能力「遠低於」先前推出的模型。

Meta也指出：「透過共享LLaMA的代碼，其他研究人員能夠更簡單地測試新方法來限制或消除種種問題。」

投資研究公司D.A. Davidson高階軟體分析師路里亞（Gil Luria）表示：「Meta今天的公告似乎是在測試他們的生成式AI的能力，以便未來應用到產品當中。」

路里亞說：「生成式AI是人工智慧的新運用方式，Meta對此經驗較少，但顯然對他們業務的前景很重要。」 

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