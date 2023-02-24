iPhone 15傳增添三種新色 Pro機種特別色是這個

科技媒體9to5Mac指出，今年預料將推出的iPhone 15，可能會新增三種顏色。(歐新社)

蘋果 每一代iPhone 都會改變可挑選的顏色選項，通常會為新款iPhone增添一款特別色或一組，以和上一代區分，科技媒體9to5Mac指出，今年預料將推出的新款iPhone（暫稱iPhone 15），可能會新增三種顏色。

蘋果定期會為高階的「Pro」機種推出特別色，9to5Mac引述消息來源指出，今年的iPhone 15 Pro／Pro Max規畫推出溪的暗紅色，顏色類似色碼「#410D0D」，描述為「深褐色」（dark sienna）。這款高階機種也可能會有標準的紅色，

至於標準款的iPhone 15‌，蘋果正在測試兩款顏色，分別為新的暗粉色和亮藍色，暗粉色的色碼是「#CE3C6C」，亮藍色的色碼是「#4DB1E2」。

9to5Mac也指出，這些顏色資訊還在「早期」階段，最後仍可能改變。不過，傳言指出iPhone 15 Pro機種將以鈦金屬製造，今年這款機種的顏色值得關注。

蘋果會在新機推出前，測試好種不同顏色版本的新款iPhone，基於蘋果要過渡到鈦金屬，必須完善鈦材料的塗層過程，還必須考慮到良率、生產時間及成本等。

MacRumors指出，iPhone 15 Pro‌機種也可能會有標準的紅色、以及其他傳統的銀色、金色和太空 灰。iPhone 15則可能會有更多選項，包括類似紅色、黑色、白色的顏色，隨著蘋果產品接近推出，設計選擇有望在近期更加確定，蘋果預料3月將開始iPhone 15生產的工程驗證測試。