Netflix調降100多國訂閱費 降幅最高50% 影響千萬訂戶

網飛（Netflix）在逾100國降價搶市，降幅最高達到50%。（路透）

串流媒體巨擘網飛（Netflix）調降100多國的訂閱費用，降幅最高達到50%，雖然大多數是對整體營數貢獻度不高的低收入地區，分析師 也說此舉可能提高用戶滲透率，但股價 仍應聲下跌3.35%。

網飛周四發布聲明說：「我們一直在想方設法改善會員體驗，我們能證實正在某些地區更新各項方案的收費標準。」

獨立研究公司Ampere Analysis表示，這一波降價影響1,000萬名訂戶。所在國家從亞洲的越南、印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞，到拉丁美洲的尼加拉瓜、厄瓜多和委內瑞拉，也涵蓋肯亞在內的撒哈拉以南非洲市場，以及中東地區的葉門、約旦、利比亞和伊朗。一些歐洲國家，如克羅埃西亞、斯洛維尼亞和保加利亞，訂閱價格也都下調。

大型串流業者近來大力宣傳，相對每月收取的費用而言，他們提供給消費者的優質服務，部分業者近幾個月還在美國調漲了價格。

一直到上個月，網飛高管都還在談論調高—而非調降—訂閱價。該公司共同執行長Greg Peters 1月公布財報時在電話會議上說，正檢視有哪些地區可能負擔得起漲價。

網飛這次在海外降價，根據Ampere，基本方案最多大砍約50%，其他介於17%-25%間。

瑞銀集團分析師John Hodulik表示：「網飛此舉絕對有違近期趨勢，有些地方降幅百分比很大。」

網飛股價盤中一度重挫5.2%到317.47美元，稍後跌幅縮小，收黑在323.65美元。

華爾街日報評論，這次降價顯示大型串流業者還在摸索，什麼樣的定價是推動用戶成長和提高海外營收 的最佳組合。消費者可選擇在地供應商、地區性串流服務和全球平台，市場的競爭非常激烈。

給予網飛「加碼」評級的摩根大通表示，「整體定價變化只影響大約10%的現有訂戶，總營收貢獻可能是個位數」，也就是降價「可能減收總營收2-4%」。股價下跌有些反應過度。

為觸及更多對價格敏感的顧客，部分業者，包括網飛在內，紛紛推出了較低價的廣告版訂閱方案。