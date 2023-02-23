三星著眼「衛星聯網」晶片裝入新款Galaxy 緊追蘋果

三星電子表示，已在開發一套系統，允許智慧手機用戶透過衛星傳送數據，使手機業者之間的衛星聯網大戰更加激烈。（美聯社）

南韓三星 電子表示，已在開發一套系統，允許智慧手機 用戶透過衛星傳送數據，使手機業者之間的衛星聯網大戰更加激烈。

CNBC報導，三星電子23日表示，該公司的新數據機技術將允許傳送與接收的通訊，也能分享圖片和影音。這些數據會被傳送到太空中的低軌衛星，再傳回地面接收站，接著傳到終端用戶。

三星電子還沒推出衛星聯網功能，但計畫在其Exynos行動處理器納入這項技術，暗示可能把這套系統裝入Galaxy智慧手機。三星電子本月推出的旗艦機種Galaxy S23沒有衛星聯網功能。蘋果 iPhone 14已讓用戶能緊急使用衛星聯網功能。

三星電子表示，這項技術符合第三代合作夥伴計畫（3GPP）標準，意味著將確保全球電信商、行動裝置製造商以及晶片公司之間的可相互操作性和可規模性。

衛星手機還沒成為商用的主流科技，但手機製造商都正押注這項商機，讓處於偏遠地區的民眾也能用衛星聯網功能通訊。CCS Insight主要分析師Ben Wood表示，在三星加入後，高階手機搭載緊急衛星傳訊正成為預設功能，也凸顯蘋果採用這項功能的龐大影響力，當蘋果採用這類新科技，其他業者就會跟進。

在蘋果去年9月推出iPhone 14後，美國通訊晶片大廠高通也和衛星通訊業者Iridium簽署協議，要把能衛星聯網的晶片帶入Android手機。台灣的聯發科技預料也將在下周的巴塞隆那行動通訊大會（MWC）發表自家的行動衛星技術。