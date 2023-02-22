Apple Watch也能測血糖？蘋果傳重大突破 台積電供晶片

蘋果公司傳出秘密進行中的血糖測試研發計畫出現重大突破。(路透)

蘋果 公司有項可追溯至賈伯斯時代的宏大計畫，那就是非侵入式的持續血糖 監測。知情人士揭露，這項計畫最近有了重大突破，達到重要里程碑，蘋果公司現在相信最終可把這項技術推向市場。

蘋果這項秘密努力中的計畫代號為「E5」，目標是在無需刺穿皮膚取得血液的情況下監測人體內的血糖。如果完善此一功能，這樣的突破將是糖尿病 患者的福音，也有助鞏固蘋果在醫療保健領域的地位。該公司最終目標是讓蘋果手表納入血糖監測系統，成為全球數百萬糖尿病患者必備的裝置。

雖然距離實現上述目標仍有數年之遙，但此舉可能顛覆一個價值數百億美元的產業。美國約十分之一民眾患有糖尿病，通常需要透過刺穿皮膚採血才能測量血糖。現在市面上也有Dexcom和亞培藥廠（Abbott Laboratories）研發出的貼片，貼附皮膚時會有細小的探頭植入皮下，只需使用掃描監測儀輕輕一掃傳感器，即可獲得葡萄糖數據。不過14天需要更換一次。

蘋果公司則採取不同的做法，採用一種被稱為矽光子的晶片技術與吸收光譜的測量程序。這套系統利用雷射光發射特定的光波射到皮下某一塊區域，區域內有能被葡萄糖吸收的組織液，接著，光束會反射回感測器，顯示出葡萄糖的濃度，最終在透過演算法來判定一個人體內的血糖水準。

彭博資訊的報導指出，這套血糖測試系統將仰賴蘋果設計的矽光子晶片與感測器，委託台積電來生產主要的晶片來驅動這項功能。在與台積電進行這項合作前，蘋果曾經找上英國矽光子晶片與模組業者，為這項技術開發感測器與晶片。在2021年，Rockley公開揭露與蘋果的這項合作，蘋果隨後終止合作關係，Rockley則已在上月聲請破產。

蘋果的數百名工程師正投入這項計畫，它屬於蘋果探索設計團隊（XDG）的一部分，該團隊就類似Google母公司字母（Alphabet）的Ｘ探索部門。這是蘋果最秘密的行動之一，參與的人數甚至比蘋果自駕車計畫還少。

蘋果發言人對上述報導不予置評。

蘋果過去十年已經在數百人身上測試這項血糖技術，包括用在不知是否自身有糖尿病的人，以及罹患前期糖尿病與第二型糖尿病患者身上。蘋果也已將自家的技術與從標準血液篩檢和刺穿皮膚微血管採檢的樣本結果做比對。

知情人士說，蘋果這套系統已開發超過12年，耗費數百萬美元，現在處在概念驗證階段。據悉蘋果認為這項技術是可行的，但需要精簡到更實際可行的規模。

這項技術的目標之一，是警告人們是否罹患前期糖尿病，讓人們改善生活方式以避免發展成第二型糖尿病。

不過，持續血糖監測的發展有其難度，包括Google與許多新創公司都有挑戰失敗的紀錄。