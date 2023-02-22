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自拍棒40年前就有 一缺點不受歡迎 被嘲諷「無用發明」

聯合新聞網／即時報導
現今為大眾熟知的自拍棒，過去曾被評為是無用的發明之一。（取材自推特）
現今為大眾熟知的自拍棒，過去曾被評為是無用的發明之一。（取材自推特）

隨著智慧型手機普及，以及內建的攝影功能越來越強大，不少人在外出或旅遊時，都會準備一支自拍棒，方便用影像，紀錄生活中的各種大小事。但其實早在40年前，就有日本業者發明過自拍棒，卻因為種種因素，導致當時沒有普及。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，日本攝影用品商美能達（MINOLTA），曾經在1983年，配合新款相機「DISC7」的上市，發明一款該相機的專用自拍棒。換句話說，在一般人的認知裡，自拍棒可能是近年隨著智慧型手機才普及的產物，但其實早在40年前，就已經有過類似商品。

然而，當時的自拍棒，卻沒有能夠流行起來。其中一項因素，在於相機本身的功能無法配合。像是當時的防震技術不佳，稍微晃動一下，就會拍出模糊的照片。而且那時拍照需耗費底片，就算拍壞了，也不像現在的數位檔案能一鍵刪除，只能留著徒增困擾而已。

回到當年的環境，相機還不是說非常普及，大概只有一家一台的程度，因此多半也都是拿來拍全家福等團體照，還不太有個人自拍的概念。相對於自拍棒，更多人會選用三腳架來輔助攝影。

1995年，媒體在介紹「100項無用的日本發明（101 unuseless Japanese INVENTIONS）」裡，自拍棒就名列其中。然而到了2014年，隨著數位拍攝的普及，自拍棒反而入選「TIME時代雜誌」年度最佳發明之一。如此谷底翻身的境遇，更顯示出時代的變遷。

日本 智慧型手機 攝影

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