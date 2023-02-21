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特殊離耳式設計 Sony新款運動藍牙耳機讓跑者解放壓力

記者黃筱晴／即時報導
WI-OE610懸浮的離耳式設計，可消除步頻、咀嚼等身體迴聲干擾。（圖：Sony提供）
WI-OE610懸浮的離耳式設計，可消除步頻、咀嚼等身體迴聲干擾。（圖：Sony提供）

藍牙耳機可說是喜愛運動民眾的最佳夥伴，但有些人就是對主流入耳式、耳道式的設計無法適應，Sony全新概念運動藍牙耳機Float Run WI-OE610的出現就是要解決這類民眾的困擾，採用特殊的離耳式設計，完全無需接觸耳道，以穩固輕巧且具備彈性的頭帶均勻分散配戴壓力，搭載16mm大尺寸驅動單體有效釋放高音質、傳遞強勁寬廣的音場；透過無壓力點的舒適配戴設計讓運動過程更能專注自身訓練狀態，並可直接接收外在環境聲音體驗完全無隔離感的聆聽，保持對外的警覺、安全無虞的享受運動；機身搭載IPX4防水係數的高耐用性和10小時長效電池續航力。

Sony全新運動藍牙耳機WI-OE610。（圖：Sony提供）
Sony全新運動藍牙耳機WI-OE610。（圖：Sony提供）

WI-OE610別出心裁的配戴形式，採用輕量且具彈性的頭帶設計，即便同時配戴帽子、眼鏡也不會互相干擾，以頭部為支點取代入耳式緊貼耳道的存在感，離耳式的懸浮設計可消除步頻、咀嚼等身體迴聲干擾，更可完全接收外在環境聲音讓跑者安心於戶外活動，無須分神留心周遭動態；搭配16mm大尺寸驅動單體傳遞自然寬廣的動態聲場，讓聆聽者即使在外路跑也能享受豐富聲音細節。

Sony WI-OE610以頭部為支點取代入耳式緊貼耳道的存在感，即使在動態活動...
Sony WI-OE610以頭部為支點取代入耳式緊貼耳道的存在感，即使在動態活動中也可感受無壓聆聽體驗。（圖：Sony提供）

WI-OE610整體重量僅33g幾乎無感，支援流暢的藍牙5.0連線，透過機身按鈕即可免持通話，支援IPX4防水係數，讓風雨無阻的跑者們不受汗水、雨水的阻撓，除了10小時長效電池續航力，快速充電10分鐘即可享有額外1小時聆聽時間。

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