又一家 英國每日鏡報出版商 探索用ChatGPT協助撰稿

每日鏡報出版商Reach成在研究如何使用機器學習技術幫助記者撰寫當地交通、天氣例行性新聞。 （歐新社）

人工智慧（AI ）聊天機器人ChatGPT 成為近來最火熱的話題之一，英國 每日鏡報（Daily Mirror）及每日快報（Daily Express）出版商Reach表示，正在探索使用ChatGPT幫助記者撰寫短篇新聞的可能性，成為最新一家考慮以AI工具協助撰稿的新聞媒體。

Reach執行長馬倫（Jim Mullen）告訴金融時報，Reach已成立了一個工作小組，研究如何使用ChatGPT等AI技術幫助記者撰稿。他說：「我們可以看見使用這種工具輔助記者報導更多例行性新聞的潛力，例如當地交通、天氣等話題，或者在傳統內容領域之外，尋找它的創造性用途。」

Reach目前出版130多種全國性和地方刊物，包括每日快報、每日鏡報、每日記事報（Daily Record）及曼徹斯特晚報（Manchester Evening News）。

世界各地的新聞編輯部都正關注生成式AI工具的進步對新聞製作的影響。美國媒體BuzzFeed上月宣布，將與ChatGPT開發者OpenAI合作，由AI協助產製問答測驗，而科技新聞網站CNET已試用AI工具協助撰稿，但發現部分文章出現大量錯誤後暫停計畫。

Reach上個月警告，受到成本升高和廣告收入下降（尤其是紙本廣告）的打擊，全年獲利將低於預期，並表示將把編輯和商業團隊的4,500名員工裁撤約200人。

Reach表示，探索AI工具主要目的是為了採用新技術和使用數據，而非削減成本。馬倫說：「現在（對AI協助撰稿的探索）還處於非常早期的階段，但我們將其視為支持編輯團隊的工具，就像我們已經在使用的其他技術一樣。」