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iPhone 14買氣下滑 傳蘋果將推春季新色刺激銷量

TVBS新聞網／編輯 顏敏翔 即時報導
近期有傳言指出蘋果將在春季為iPhone 14推出新色，以刺激買氣。 (Getty Images)
近期有傳言指出蘋果將在春季為iPhone 14推出新色，以刺激買氣。 (Getty Images)

蘋果在去年推出iPhone 14系列，原先欲以平價大螢幕機型iPhone 14 Plus帶動整體手機銷量，未料卻因為規格升級不夠有感，消費者反而一窩蜂搶買高階Pro機型；近期有傳言指出蘋果將在春季為iPhone 14推出新色，以刺激買氣。

知名爆料者「ShrimpApplePro」在推特指出，官方將為iPhone 14帶來全新的「芥末黃」配色，先前蘋果曾為iPhone 11推出黃色，據悉此次iPhone 14芥末黃會與iPhone 11的亮黃色略有不同，色調屬於較偏暗的暗黃色；不過爆料並未說明全新的芥末黃配色是iPhone 14、iPhone 14 Plus專屬，抑或是iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max也同步會有新色加入。

其實過往蘋果就多次在春季發表會為販售中的iPhone推出新配色，如iPhone 12的紫色，以及iPhone 13的綠色與松嶺青色，因此蘋果很有可能在今年的春季發表會為iPhone 14帶來新配色。

iPhone 14與14 Plus的規格與高階Pro機型相差甚遠，除了晶片沒有升級之外，也不具備動態島，因此在開賣後銷量慘澹，導致蘋果上季營收和獲利均不如市場預期，若春季發表會真的iPhone 14帶來新配色，不但能掀起新話題，還有望帶起銷量。

iPhone 14銷量不如預期　傳蘋果將推新色刺激買氣

TVBS新聞網

iPhone 蘋果 營收

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