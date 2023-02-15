蘋果又延後推出MR頭戴裝置 傳6月在WWDC亮相

知情人士表示，蘋果公司已經把首度發表第一款混合實境（MR）頭戴裝置的時間從約4月延後至6月。（路透）

知情人士表示，蘋果 公司已經把首度發表第一款混合實境（MR）頭戴裝置的時間從約4月延後至6月，目標在年度全球開發者大會（WWDC）上介紹這款最新產品。

消息人士說，蘋果是在本月稍早決定延後發表MR頭戴裝置，原因是產品測試顯示出仍有硬體和軟體問題尚待解決。

外界等待蘋果發表頭戴裝置已久，蘋果自2015年左右就投入相關技術的研發，一度目標在去年6月推出這款產品，接著延後至2023年1月，後來又延至今年春季，最新消息則是延到6月。

這款結合虛擬實境（VR ）和擴增實境（VR）的裝置將成為蘋果自2015年開賣智慧手表以來，第一款重大新產品類別。雖然這可能有助蘋果成長，但該產品的定價可能高達3,000美元左右，面臨市場不確定性。

消息人士說，蘋果先前負責硬體事務的里喬（Dan Riccio）現在協助監督MR裝置計畫，近幾周來投入更多心力，因為蘋果尋求解決剩餘的問題。蘋果現在計劃在WWDC發表這款裝置並向第三方軟體開發人士提供更多細節資訊與開發工具，接著在今年稍後上市。

不過，上述時程仍可能生變，但蘋果打算盡可能在2023年底前讓MR頭戴裝置上市，成為新產品亮點。蘋果即將推出更大尺寸的筆電MacBook Air、新的Mac Pro桌上型電腦與新款iPhone ，但不會對智慧手表、耳機AirPods或平板電腦iPad有重大升級。

蘋果的MR頭戴裝置將主打新的作業系統（目前內部名稱為xrOS），3D視野的iPhone操作介面，搭配Messages、郵件、Safari與電視等應用程式（app）。該裝置將提供更先進的虛擬影音會議、逼真的虛擬化身與沉浸式影音串流，也將包含像應用程式商店App Store。

這款硬體在開發時就面臨挑戰且成本高昂，部分原因是零組件複雜，納入了Mac等級的M2晶片，一套4K虛擬實境顯示器，以及一排鏡頭來實現擴增實境。

開發這款產品的介面也是困難重重。使用者將能夠看著物體進行選擇，再動動手指來啟動app，而要完善這一彷若科幻情節的做法甚是耗時。

蘋果一直努力修補MR裝置上感測器的問題，這些感測器可讓手和眼控制裝置，同時也努力在電池續航力與性能上達成平衡。在開發過程中，蘋果還曾經決定不要在裝置上放置電池，而是改由放在使用者口袋中的外部電池盒供電。

蘋果公司內部也擔心這款頭戴裝置定價太高，遭遇和Meta的頭戴裝置同樣命運，無法成為主流。一些參與該計畫的工程師擔心蘋果正在尚無真正能顛覆市場的產品的情況下跳入一個初萌生的市場。其他人則認為這項新產品將為蘋果的未來成功鋪路。