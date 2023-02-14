蘋果先買後付要來了 核貸額度會評估用戶過往支出紀錄

蘋果「先買後付」服務將評估客戶以往支出紀錄。（路透）

將靠「先買後付」服務挺進借貸業務的蘋果 公司，正在擬定核准交易的要求，評估關鍵之一是：你過去是不是一位好客戶。

去年宣布的先買後付服務App le Pay Later，如今仍在測試階段，評估放貸時將檢視借款人的消費歷史，包括擁有哪些蘋果設備、在蘋果零售店和App Store的交易，以及Apple Cash點對點支付，也會查看是否已申請Apple Card信用卡，以及連結到Apple Pay帳戶的其他卡。

蘋果將可利用為累積下來的大量用戶數據：2014年推出的行動支付Apple Pay，以及2019年推出的Apple Card，都讓該公司與消費者的金融生活更緊密地聯繫在一起。

這是蘋果更廣泛挺進金融服務的其中一環，被視為這家矽谷科技巨擘的巨大成長機會，但也存在潛在陷阱。Apple Pay Later原本預計去年推出，目前進程落後表訂計畫。2月初向數千名零售員工釋出測試版後，現在準備在未來幾周推出。該公司也還在為金融產品安排本土基礎設施，這能減少對銀行合作夥伴的依賴。

蘋果進行員工測試時透露了核貸標準，這些受測試對象現在可利用Apple Pay Later購買設備供個人使用。蘋果評估決定是否願意借錢給申請人，以及借多少。許多人被准予借入1000美元以下。

用戶登入先買後付功能時會被要求輸入想借款的金額，系統再回覆已批准額度，然後在接下來的六周內分四期付款。