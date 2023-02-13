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ChatGPT證明美國AI強大 中科技龍頭紛搶搭順風車

編譯劉忠勇／綜合外電
中國科技巨頭紛紛向ChatGPT技術輸誠。（路透）
中國科技巨頭紛紛向ChatGPT技術輸誠。（路透）

OpenAI所推有微軟在背後撑腰的ChatGPT並未開放給中國用戶使用，但這個人工智慧聊天應用軟體（app）已引發當地業者極大興趣，且競相宣布將推出相關產品，也瞬間在媒體和股市引爆熱潮。

據路透報導，OpenAI或ChatGPT並未被中國當局禁用，倒是OpenAI並未開放讓中國、香港、伊朗、俄羅斯和非洲部分地區用戶建立帳戶。不過，中國網友仍可以透過虛擬專用網路（VPN）和海外電話號碼來繞過限制。

同時，中國本土科技巨頭也紛紛將ChatGPT程式背後的OpenAI模式，溶入本身的社交網路到電商等消費科技用途。

路透引述分析師指出，這項AI工具瞬間爆紅，也讓中國領悟，美國AI進展之速，根本望塵莫及。

速途研究院執行院長丁道師指出，ChatGPT掀起極大熱情，與元宇宙不同的是，元宇由很難找到實際應用，ChatGPT 卻一下子就能協助達成人和電腦之間互動，這個變化更立即、更直接，也更快速。

WeChat如今已有數十種AI納入ChatGPT技術，玩家藉此發明可以跟用戶互動的各種程式或自動帳號。至少已有一個帳戶為問20個問題收費人民幣9.9元（新台幣44元）。

ChatGPT支持中文，且用中文對答如流，也被中國業者爭相採用。中國業者也採用替代工具或和微軟現有的合作關係來取得程式，讓他們也能將AI技術溶入自己的產品。

設於深圳的比鄰星球（Proximai）去年12月在它的3D 遊戲社交應用程式中引進一個虛擬角色，採用了ChatGPT的技術和玩家對話。北京網路公司昆侖萬維計劃將ChatGPT整合到自己的網頁瀏覽器Opera之中。

香港商 SleekFlow表示，將把這套AI程式納入客戶關係訊息工具中。 SleekFlow創辦人蔡廷峰說：「ChatGPT 多種好處不說，翻譯上的表現非常好，有時比其他市面上的工具更好。」

路透測試ChatGPT 發現，這款聊天軟體不避諱談中國敏感的話題，譬如問到最習近平的看法時，ChatGPT 回答說並無個人看法並提出各種不同的看法。

路透發現，WeChat的替代版則禁止這類字眼，問WeChat相同的問題時，回答竟是這個對話違反規定。

比鄰星球創辦人段志雲表示，為配合中國法令，他的平台也會過濾用戶和ChatPPT互動的內容。

比鄰星球原本採用名為PaddlePaddle的AI架構來做自然語言處理（NLP）。段志雲表示，ChatGPT 至少比中國目前的解決方案先進一個世代，不過ChatGPT 在某些領域較弱，像是對於對話前後文的掌握。

以下是中國科技公司最近宣布AI技術成果一覽：

百度

百度7日宣布將於3月完成對「文心一言」（ERNIE Bot）聊天機器人的內部測試。

阿里巴巴

阿里巴巴8日正式研發類似ChatGPT的工具，目前尚在測試。阿里表示，自2017年成立達摩院以來， 大型語言模型（LLM）和生成式AI一直是專注的領域。

騰訊

騰訊9日表示，目前正就ChatGPT 技術進行研究，該公司也持續在基礎模型、機器學習演算法以及自然語言處理在內的現有技術資源投入研發。

京東

京東10日宣布，推出自家「ChatJD」產品，瞄準產業版聊天機器人，以和ChatGPT區隔。

網易

據路透報導，網易計劃部建大型語言模型於教育事業。

快手

據澎湃新聞報導，短影音平台快手正開發大型語言模型，將用來強化AI客戶服務。

ChatGPT AI 百度

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