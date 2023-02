影／Google秀新搜尋技術 糗變向世界表演「弄丟手機」

Google 在2月8日舉辦以「搜尋、地圖與更多」為主題的「Live from Paris」的線上發表會,不料展示到一半竟發現要展示的手機 不見了,讓現場尷尬不已,該影片也引起討論瘋傳。

Google舉辦「Live from Paris」發表會聚焦在智慧鏡頭(Google Lens)、翻譯(Google Translate)、地圖(Google Maps)及購物(Shopping)等方面的搜索和AI 開發,並提到要讓人類重新想像如何搜尋、探索並互動新資訊,並讓這方式更為直覺自然,似乎想和OpenAI的ChatGPT一較高下。

不料Google發表會上,一名女子將用手機秀出新的多重搜索功能時,發現展示Demo的手機竟然意外「不見」了,讓她尷尬地在台上只能表達「手機遺失」的說法,等晚點再來使用並進行QA活動。

而「Live from Paris」在YouTube的直播影片一度變成私人影片無法瀏覽,不過約在8日晚間該直播又再次出現,也未刪除出糗片段。不過「遺失手機」片段早已被不少網友擷取上傳至推特引起討論。網友開玩笑地,其實這次要「展示如何在全世界遺失手機吧」、「這是Google歷史上最重要的時刻」。

Google tries to demo its new search features but they can't find the phone.



