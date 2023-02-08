ChatGPT暴紅 百度、阿里巴巴、京東都將開發自己的AI系統

阿里巴巴也將開發自己的類ChatGPT系統。（中新社）

ChatGPT 聊天機器人在全球爆紅，中國各科技巨擘也摩拳擦掌準備跟進，除百度 已宣布3月完成自家AI 聊天機器人的內測外，包括阿里巴巴、京東都宣布會打造自己平台的人工智慧語言模型，或把ChatGPT融入自己的客戶服務系統。

百度已在7日證實自家的類ChatGPT聊天機器人專案名字確定為「文心一言」，英文名ERNIE Bot，3月完成內測，面向公眾開放。

另據澎湃新聞報導，阿里巴巴表示，阿里版聊天機器人正在研發中，目前處於內測階段。此前，有媒體報導，阿里達摩院正在研發類似ChatGPT的對話機器人，阿里巴巴可能將AI大模型技術與釘釘生產力工具深度結合。

釘釘方面表示，阿里版本的ChatGPT的對話機器人將和釘釘深度結合。此前，曾有釘釘用戶嘗試在釘釘機器人中接入Open AI公司的ChatGPT，測試發現，釘釘機器人不僅可以接入，開放的API介面還可以接入更多機器人，甚至是用戶自己開發的機器人。

釘釘（Ding Talk）是阿里巴巴集團打造的企業級智慧移動辦公平台，是數位經濟時代的企業組織協同辦公和應用開發平台。今年1月，阿里巴巴達摩院曾發佈2023年十大科技趨勢，其中多模態預訓練大模型、生成式AI在列。

京東集團副總裁何曉冬也表示，京東在ChatGPT領域擁有豐富的場景和高品質的資料，例如京東「雲言犀」每天和用戶進行1000萬次的交互，使得演算法能夠及時地迭代更新。