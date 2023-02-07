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科技賽啟動 微軟發表添加AI聊天機器人技術的搜尋引擎

編譯季晶晶／綜合外電
微軟發表添加AI聊天機器人技術的新版Bing搜尋引擎，圖中為微軟副總裁梅迪。（美聯社）
微軟發表添加AI聊天機器人技術的新版Bing搜尋引擎，圖中為微軟副總裁梅迪。（美聯社）

微軟周二推出整合了網紅聊天機器人ChatGPT背後的技術的新版Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器，希望藉此削弱谷歌在搜尋市場的主導地位。業界預測將迎來一個建立在新聊天機器人和其他類型AI之上的新時代。

微軟投資OpenAI開發出了比ChatGPT更強大的AI技術，升級後的Bing將提供一種新的搜尋方式，人們使用自然語言向搜尋引擎提出問題，後者直接生成更詳細的答案和建議。

在發表會上，微軟副總裁梅迪（Yusuf Mehdi）用新的對話界面，搜尋一台適合玩電玩的65吋大電視。在獲得詳列各機種的一長串清單後，他要求精簡到最便宜選項，很快獲得答案。他也使用聊天機器人規劃了墨西哥度假行程，另外，在進行搜尋後，要求將查詢到的結果由西班牙語翻譯成英語。

新版Bing的搜尋框可以輸入多達1000個字元。相較於ChatGPT不能回答有關時事的問題，更新後Bing能獲取新聞報導、火車時刻表和產品價格等最新訊息，還能提供連結以證明答案出處。

強化後的服務也可以估算Ikea的雙人沙發能否塞進Honda休hysohv車Odyssey，Bing告訴梅迪，它不確定，要看於第二排或第三排座椅能否平放下來。

梅迪同時展示有自己的聊天機器人服務的新版Edge瀏覽器。在下載了一份新聞稿後，他叫機器人摘要內容。他還要求它寫出一篇有關Bing搜尋引擎的社群媒體貼文，再為一個新軟體程式寫電腦代碼。

微軟周二向限定用戶釋出新版的Bing，每人可進行限量查詢，其他人則可加入取得完整版服務的等候行列。該公司計劃月底前讓使用人數增至數百萬。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，這項技術將重塑幾乎所有軟體類別。他在接受CNBC訪問時指出，AI搜尋是雲端運算以來的最重大事件，也是微軟的巨大機會，「一場競賽今起展開」。

Google早一天宣布將推出名為Bard的AI聊天機器人技術，正面迎戰ChatGPT。

微軟股價周二攀高4.2%到267.56美元，過去三個月裡上漲大約17%，表現優於那斯達克指數14%的漲幅。

微軟 AI ChatGPT

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