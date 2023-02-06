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AI大戰升溫 Google公布聊天機器人Bard 對決ChatGPT

編譯葉亭均／綜合外電
Google宣布將推出名為「Bard」的人工智慧（AI）聊天機器人技術。（路透）
Google宣布將推出名為「Bard」的人工智慧（AI）聊天機器人技術。（路透）

Google周一（6日）宣布將推出名為「Bard」的人工智慧（AI）聊天機器人技術，目前將由一群選定的人員試用，並計劃數周內向大眾推出，正面迎戰近來爆紅的AI聊天機器人ChatGPT微軟同日證實7日舉行記者會，預料將與ChatGPT相關服務有關，這也凸顯兩家公司的AI大戰加速升溫。

Google母公司字母執行長皮伽（Sundar Pichai）在部落格貼文表示，Bard會基於從網路上截取的資訊產生一段話來回應使用者提出的問題。他在文內同時略為分享使用AI回答使用者提問的新搜尋引擎功能，例如採用Bard來簡化複雜的主題，像是向9歲的孩子解釋美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡的最新發現。皮伽說，將向外部開發人士開放部份這項AI程式。

Google嘗試推出新產品之際，正值競爭同業微軟發出一連串宣告，表明將如何利用由OpenAI公司所發展出的AI技術ChatGPT。微軟上月表示，正對OpenAI進行長達多年、百億美元的投資，還將開放其工具給開發人士進行創建，並且整合到旗下Bing搜尋引擎等服務中。這引發外界推測Google稱霸搜尋引擎市場的地位面臨新挑戰，而Google則在去年就已宣告「紅色警戒」來對付ChatGPT的推出，內部的AI工程師正加緊腳步來因應。

微軟也在周一表示，計劃在周二舉行一場活動，宣布「一些令人興奮的計畫取得進展」，外界普遍預期這些計畫將包含把融入聊天機器人版本的Bing搜尋引擎。OpenAI執行長奧特曼周一在推特貼張一張與微軟執行長納德拉的合照，表示「對明天的活動感到興奮」。

Bard將由Google所開發的大型語言模型LaMDA所驅動，LaMDA去年5月曾引發爭議，當時一名Google軟體工程師公開對外宣稱這款AI技術擁有「自我意識」。Google發言人說，由Google選定的試用者是公司外部、不同地域的人群，將協助改善技術，並幫助公司了解一般使用者在真實生活中與AI服務的互動。

除了推出Bard外，Google將讓開發人士利用其語言模型創建自己的應用程式。皮伽說，公司將從下月起將自家的Generative Language應用程式介面開放給企業、開發人士與創作者。

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