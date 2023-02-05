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比Pro Max更強 傳iPhone明年推更高階的Ultra機型

編譯林奇賢／綜合5日電
彭博記者葛曼爆料，蘋果公司正考慮擴大Pro產品線，明年推出更高階的旗艦機iPhone Ultra。(路透)
彭博記者葛曼爆料，蘋果公司正考慮擴大Pro產品線，明年推出更高階的旗艦機iPhone Ultra。(路透)

彭博記者葛曼（Mark Gurman）報導，蘋果公司正考慮擴大Pro產品線，明年推出更高階的旗艦機iPhone Ultra，定位在iPhone Pro及Pro Max之上，透過效能更強大且更昂貴的機型，瞄準高端消費者。

報導指出，蘋果今年底推出iPhone 15時，將透過不同的材料、處理器、鏡頭，進一步讓產品差異化，包含潛望式鏡頭，讓Pro與Pro Max機型產生更大區隔，先前還因此引發外界臆測蘋果將把Pro Max改名為Ultra。

但如今葛曼指出，蘋果並不會這麼做，而是在Pro和Pro Max機型之上，再推出更高階的iPhone，賦予Ultra名號。蘋果內部已對此進行討論，可能是在2024年推出。

這肯定會推升售價，目前還不清楚Ultra機型不同之處，但可能會提供進一步升級的鏡頭、運行更快的晶片、可能更大的顯示器，或許還會有更多邁向未來的功能。

三星是iPhone最直接的挑戰者，已有Ultra為名的機型，搭載更多鏡頭、更大顆電池、螢幕也較大、支援觸控筆、更大儲存容量。此外，三星還有兩款折疊機Flip和Fold，做為該公司智慧手機的重點策略。

蘋果也在探索折疊iPhone的可能性，但預計短期內還不會推出。如今蘋果推動折疊的重心放在較大的裝置上，像是筆電那樣的尺寸。

蘋果 iPhone 三星

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