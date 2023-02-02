再也不能共享帳密了 Netflix新規一出網民喊慘

Netflix將針對多人共用帳號密碼，試行新的限制措施。(美聯社)

網路串流平台越來越多，每個月訂閱費用會是很大一筆支出，因此不少人會選擇親朋好友之間共享同一個帳號、共用密碼，各自在自己的家裡登錄使用。然而，串流平台大頭Netflix 近日宣布新政策，此後同一個帳號可能只能在一戶家庭之內使用。

Netflix宣布，在很快會於美國推行的新政策中，在同一戶家庭之外登錄的時候，會需要驗證碼。驗證碼通過郵箱或者手機 傳送給主要使用者，而同一戶家庭之外的新地點登錄者有15分鐘的時間可以輸入驗證碼。Netflix表示，它們會通過IP地址、設備ID、帳戶活動記錄等等的信息，來判斷正在使用Netflix帳號的新的登錄地點是否在同一戶家庭之外。

目前不知道Netflix會不會對同一戶家庭之外的使用者收費。

消息一出，不少網友大喊「太慘」，每月支出眼見又變高，將重新考慮是否退訂Netlix。跟親朋好友共用同一個帳號降低每月月費支出，是不少民眾一直在做的事情，但根據Netflix，全球有超過1億戶家庭有分享使用密碼的習慣，而阻止這一行為將是盈利增長的重點。

本周早些時候，Netflix公布的限制新措施，還包括讓用戶必須至少每31天在主要使用地點登錄帳號一次，否則帳號會被攔截。但此信息很快就被官方從官網刪除。

目前，根據同一戶家庭內使用者數量的多少以及可觀看視頻的畫質，無廣告版Netflix月費最低9.99美金，最高19.99美金。