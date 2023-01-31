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蘋果摺疊iPad傳加入祕密武器「提早1年」登場搶市

編譯簡國帆／即時報導
知名蘋果分析師郭明錤預測，蘋果明年將開始出貨一款可折疊的iPad平板電腦。(路透)
知名蘋果分析師郭明錤預測，蘋果明年將開始出貨一款可折疊的iPad平板電腦。(路透)

聯合新聞網曾報導蘋果Apple）暫時不會出摺疊iPhone，而會在2025年推出摺疊iPad，不過有媒體爆料，蘋果應該會再提早一年，也就是2024年推出該款產品並搭配「神祕武器」搶市。

9to5mac報導，知名蘋果分析師郭明錤表示，2023年蘋果在未來9至12個月間可能不會有新的iPad出現，而新款iPad mini（iPad mini 7）較有可能在2024年第1季量產，因此他認為2023年整體iPad出貨量將衰退10至15%，期待2024年蘋果推出摺疊iPad，「預期該產品有利出貨量並改善產品組合。」

他也說明這款裝置的細節：「我的最新調查顯示，折疊iPad將配備碳纖維材質的支撐架，採用碳纖維的可讓支撐架更輕與更耐用。安潔科技為折疊iPad碳纖維支撐架的拋光與貼合供應商，未來可望持續受益於折疊裝置配備支撐架的新趨勢。」

郭明錤也表示，他對今年的iPad出貨量抱持「審慎」態度，預估將年減10%~15%。他認為，未來九到12個月「可能都不會新款iPadf推出」，改款版的iPad mini可能會在明年第一季問世。AppleInsider指出，郭明錤之前預測改款版的iPad mini可能會在今年底推出，因此這個最新時間點延後。

MarketWatch指出，至少2019年來，就一直有傳言指出蘋果正在研發一款可折疊iPad，但迄今都未成真。MarketWatch無法立即取得蘋果的回覆，但蘋果有個明確的政策，不會評論傳言或未發表的產品。

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