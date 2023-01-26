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全球上季智慧手機出貨衰減18% 歷來最糟單季減幅

編譯葉亭均／綜合外電
全球智慧手機2022年Q4出貨寫下歷來最大單季減幅。(路透)
全球智慧手機2022年Q4出貨寫下歷來最大單季減幅。(路透)

全球智慧手機上季出貨寫下歷來最大單季減幅，顯示出明確的消費者需求降溫跡象，這也凸顯出南韓越南等製造重鎮可能面臨更多苦痛。

根據研調業者IDC 26日公布的數據，全球智慧手機去年第4季出貨年比下滑18.3%，僅略高於3,000萬支；2022全年而言，出貨減少11.3%，總出貨量下滑至十年低點。

IDC研究主管波帕爾表示：「以往從沒見過年終購物季的出貨量如此低。」她說，除了通膨和經濟不確定性外，中國大陸的新冠封鎖措施是衝擊手機產業的另個因素，包括蘋果的iPhone銷售。

波帕爾表示：「當季大量的促銷幫助擺脫既有庫存，而非帶動出貨成長。」

此外，蘋果在大陸的生產基地去年底發生騷動事件，也干擾了當季的手機出貨。

智慧手機是南韓最大出口品項之一，也是越南的重要收入之一，三星電子在南韓和越南設有工廠。三星上季寫下十年來最大獲利減幅，主要受半導體需求下滑拖累。

行動裝置銷售是晶片需求的晴雨表。根據韓國產業銀行預估，南韓今年智慧手機出貨量可能僅成長0.7%，去年則下滑2.1%；南韓今年晶片出口可能比去年萎縮9.8%，預料直到年底前都不應預期需求恢復。

手機 南韓 越南

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