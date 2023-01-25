馬斯克接管推特 去年12月廣告收入大減71%

推特去年12月的廣告收入較前年同期大減71%。（路透）

廣告資訊公司「標準媒體指數」最新數據顯示，推特 去年12月的廣告收入較前年同期大減71%，原因是廣告大戶在億萬富豪馬斯克 接管這間社群媒體 之後削減在這個平台的廣告支出。

路透報導，「標準媒體指數」（Standard Media Index）公布新數據的同時，推特（Twitter）正採取一系列行動來扭轉這波廣告主出走潮，像是提供部分免費廣告、解除政治廣告禁令並讓企業能夠更好地控制廣告定位。

該公司數據顯示，推特去年11月的廣告收入比前年同期少55%，即便這幾個月傳統上是企業在廣告支出上較「大方」的時期，聚焦在年底檔期促銷產品。

推特沒有立即回應路透社的置評請求。

根據另一家市調公司Pathmatics的預估，多數企業於11月暫停在推特投放廣告。當月馬斯克（Elon Musk）「大赦」幾個被禁的推特帳號，並公布「藍勾勾」付費帳號驗證標示，導致冒充企業的假帳號氾濫。

Pathmatics估計，馬斯克去年10月27日入主推特後，這間社群平台排名前30大的廣告商當中，有14家全面停止在推特投放廣告。

去年11月Twitter Spaces活動中，馬斯克談到企業暫停投放廣告的問題，說廣告主如果「希望再觀望一下」，他是可以諒解的。