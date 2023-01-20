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任天堂計畫新年度擴產Switch 看好需求熱度不減

編譯葉亭均／即時報導
消息人士透露，任天堂計畫在4月起的新年度提高Switch遊戲機產量。（美聯社）
消息人士透露，任天堂計畫在4月起的新年度提高Switch遊戲機產量。（美聯社）

消息人士透露，日本遊戲大廠任天堂計畫在4月起的新年度提高Switch遊戲機產量，這款已推出六年的電玩主機預計在截至今年3月的年度出貨約2100萬台。

消息人士說，任天堂在去年11月將Switch遊戲機年度銷量預估調降至1900萬台，理由是晶片短缺，然而，現在該公司認為能夠生產更多主機，而且需求依然強勁。通常而言，在一款遊戲主機產品周期的末階段提高產量，被視為是意料外的舉措。

根據消息人士的說法，任天堂已告知供應商和組裝合作夥伴打算在4月起的新年度生產更多Switch主機，不過尚未通知精確的產量目標。如果需求溫和，任天堂也可能縮減計畫。

分析師目前預期Switch的銷量將減少，然而任天堂的最新計畫反映該公司預期Switch主機的需求還會再維持至少一年。任天堂主管曾表示，這款定價199.99美元起的遊戲主機一直受到供應問題困擾，反而較不擔心需求下滑。

瑞銀分析師福山健司表示：「儘管供應改善，最近假期購物季的銷售已不再那麼強勁。人們很快將開始推測新一代硬體，可能不再買舊款。Switch銷售動能減緩是無可避免的。」

任天堂發言人不願對上述消息置評。

Switch主機的銷售一直是由「集合啦！動物森友會」這類招牌遊戲所帶動，而且任天堂有幾款遊戲是衍生自人氣熱門遊戲，例如2023年上市的薩爾達傳說系列。

東洋證券分析師安田秀樹說，任天堂在未來一年能夠拉高Switch的銷售，尤其是靠著推出遊戲特別版的主機來拉抬。該公司去年為價格最高版本的OLED版Switch推出斯普拉遁3特別版來推動銷售。他說，未來一年，任天堂還計劃在5月推出「薩爾達傳說：王國之淚」，薩爾達主題版的Switch會帶動現有的玩家再買一台。

任天堂在今年度達成1,900萬台的遊戲機銷售目標，未來一年還將提升產量，將使得Switch上市以來的銷量逼近1.5億台，在家庭遊戲主機史上寫下第二高的紀錄，僅次於Sony的PlayStation 2。

任天堂 分析師 晶片

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