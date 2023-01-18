蘋果第2代HomePod無預警公開 較一代便宜50美元

蘋果公司18日晚突然發表第2代HomePod智慧音箱，為第1代停產約2年後再推新品。（美聯社）

蘋果 公司18日晚突然發表第2代HomePod智慧音箱，為第1代停產約2年後再推新品，售價299美元比前代便宜50美元，內建全新溫度與濕度感測器，能測量室內環境進行自動化設定，例如在房間達到特定溫度時自動關閉百葉窗或打開風扇。

第2代HomePod將於2月3日後在蘋果官網和App le Store App開放購買。

蘋果透過新聞稿說明，HomePod提供白色與午夜黑色，採100%再生網狀織物打造，具備會發光的背光觸控表面；搭配室內空間感測功能，HomePod可從周遭表面的反射聲辨識裝置是靠牆或是獨立放置，藉此即時調整音質；波束成形的5個喇叭陣列可以精準控制方向，並分別傳遞直達聲或環繞聲。

透過AirPlay功能可實現多室音訊串流，使用者只要說「嘿 Siri」或觸碰並按住HomePod頂部，即可透過多部HomePod揚聲器播放同一首歌曲，還可以當作對講機向其他房間廣播訊息。

第2代HomePod最多可以識別6種不同聲音，每1名家庭成員都能接收個人化的音樂或Podcast建議，只要將iPhone 靠近HomePod，聆聽建議會自動顯示。

HomePod的「聲音辨識」功能可以辨認煙霧或一氧化碳警報的聲音，並在聽到聲響時直接發送通知至使用者的iPhone。全新內建溫度與濕度感測器，能測量室內環境，讓使用者可以進行自動化設定。