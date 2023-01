蘋果摺疊手機？自研專利曝光 要「糾正當今產品缺點」

可折疊手機 這塊市場大餅早已由三星穩穩吃下,但市場也盛傳對手蘋果 躍躍欲試,對於蘋果的可折疊產品傳聞不斷,可能是折疊iPhone 、折疊iPad或折疊筆電等產品問世。不過,近日美國專利商標局公布蘋果申請「涉及可折疊技術」的新型專利,更加應證蘋果確實有意跨足可折疊手機市場。

根據《Patently Apple》報導的蘋果折疊技術專利文件內容,蘋果自行研發的獨特性防裂保護層結構技術具備可彎曲、折疊及延展性,且具有硬質薄膜提高使用強度,以作為電子設備的外部保護塗層;蘋果這項專利技術標榜聚焦於糾正在當今可折疊產品發現的螢幕裂解問題。

此外,該專利文件也介紹,這項可折疊防裂技術未來可應用於iPhone、iPad和Mac等產品;由於可折疊產品產生裂痕是從「細微裂痕」引發的,一旦小細痕出現,久而久之便會變成肉眼可見的螢幕裂痕,透過蘋果新型保護塗層防裂專利技術,可有效預先填充螢幕凹折處可能擴大成裂痕的小細痕,進而達成緩解可折疊螢幕破損的災情。

Apple Collaborating With LG to Develop iPads and MacBooks With Foldable OLED Displays and Ultra-Thin Cover Glass https://t.co/RC86JZPup3 by @hartleycharlton pic.twitter.com/GlZUk0J1AL