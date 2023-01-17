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「還原iPod」App暴紅卻瞬間消失 被蘋果這策略砍掉了？

聯合新聞網／即時報導
蘋果於2022年正式宣告iPod停產。（本報系資料照片）
蘋果於2022年正式宣告iPod停產。（本報系資料照片）

紅極一時的蘋果Apple）產品iPod於2001年問世，直到去（2022）年蘋果正式宣告iPod停產、走入歷史。不過，近日一款主打重現iPod功能的App「Retro Pod」開始在果粉之間盛行，這款App於去年10月正式上架，據Sensor Tower資訊分析公司統計，該App總下載量高達44萬3000次以上，但這款瞬間暴紅的App竟在短時間內遭到蘋果刪除下架。

曾有使用過的「Retro Pod」的果粉們分享，這款App不只能把iPhone變成iPod，更能夠複製iPod的觸感、震動回饋等，成功還原iPod產品的經典元素，令人眼睛為之一亮的設計讓許多想懷念iPod的果粉們開始下載；據Sensor Tower資訊分析公司統計，該App總下載量高達44萬3千次，光是今（2023）年1月第一周就獲得27萬5千次下載，但這款當前暴紅的App卻在App Store中從此消失。

The Verge評論此事時曾坦言，畢竟蘋果公司對於複製蘋果產品的App具有非常明確的規定，「這件事不難想像，一旦這款App暴紅，蘋果自然不會放過它」，雖然蘋果及「Retro Pod」都未回應此事，但外界推估正是因為蘋果不願iPod產品被模仿，於是這款App遭到蘋果強制下架；在蘋果針對App開發者規範中也明確記載，「不要簡單複製另一款應用程式或進行『小更改』後再以自己的名義上傳作品」。

App 蘋果 2023

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