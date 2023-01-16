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iPhone 14超強鏡頭「近距離拍不清楚」？資深果粉解答

聯合新聞網／即時報導
iPhone 14 Plus。（路透）
iPhone 14 Plus。（路透）

蘋果iPhone手機主打超強鏡頭卻連這麼近的距離都拍不好？近日一名網友發文抱怨，使用iPhone 14 Plus內建相機竟然無法將近距離物體拍攝清晰，貼文釣出一名資深果粉解釋，「14常會發生對焦不到的問題是正常的」。

這名網友在PTT發文討論「iPhone 14 Plus近距離無法對焦」的問題，他表示iPhone 14 Plus已升級至iOS 16.2版本，但他發現使用內建相機時，在主鏡頭1倍縮放視野之下，原PO發現近距離拍攝會無法對焦，他也展示拍攝情況，從照片中確實可見近距離拍攝使鏡頭無法聚焦，產生明明距離不遠卻拍不出清晰照片的窘境。

一名網友使用iPhone 14 Plus內建相機無法清晰拍攝近距離物體。（取材自...
一名網友使用iPhone 14 Plus內建相機無法清晰拍攝近距離物體。（取材自PTT）

不少果粉見狀紛紛留言表示，「同問，我12也不能拍近距離哈哈哈」、「我自己的12 Pro Max也是無法微距，必須要2.5倍拉遠拍」。對此，就有內行人出面解惑，「我記得13 Pro開始才有微距，12的時候還沒有，而且限Pro機型的樣子」、「正常，近拍請加錢」、「我從XS Max換到14，發現近拍能力真的差異很大」。

另外，一名資深果粉就分析，「通常實體焦距越大，最短對焦距離就越遠，隨著越新一代的iPhone加大感光元件，實體焦距也隨著變大，所以14常會發生對焦不到的問題，有些只使用主相機掃QR code的App常常都得把手機拿的比平常遠一點才能成功掃到。」他也建議非Pro版手機，可以試著用廣角鏡。

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