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中製手機快充200W「世界最快」沒人跟進？網：真的沒用

聯合新聞網／即時報導
中國手機廠牌vivo去年推出IQOO 11 Pro手機，標榜對應200W充電技術，引起網友討論。（翻攝自vivo官網）
中國手機廠牌vivo去年推出IQOO 11 Pro手機，標榜對應200W充電技術，引起網友討論。（翻攝自vivo官網）

中國手機廠牌vivo 2022年底推出IQOO 11 Pro手機，標榜可以對應200W有線快充規格，似乎是世界第一的充電效率，看在台灣網友眼裡，疑惑包含台灣在內的國際市場，蘋果三星等大廠都沒參與，「只有中國機在搞快充，難道真的就是不想附快充頭這麼簡單嗎？」引起熱議，也讓網友點出現今殘忍事實。

一名網友發文表示，日前得知IQOO 11 Pro對應200W快充，10分鐘就能把手機電量充至90%，讓他感覺相當厲害，不過他疑惑國際市場現今狀況，「不要說這麼超前的200瓦，連50W、100W都幾乎看不到。」點名蘋果不僅沒往更快的充電速度發展，還不給充電頭，「三星、Google、華碩、Sony這些廠大部分的機型都還在用40W以下的功率。」

他認為，充電速度快似乎在中國的中高階手機已變成「標配」，詢問網友國際市場沒有熱中發展快充原因，「難道真的就是不想附快充頭這麼簡單嗎？」吸引網友討論，就有網友直接點明事實「因為市場不埋單，就不會是研發重點。」、「大部分人的住家跟工作場所都有插座，通勤中有車充。」似乎需求量也沒那麼大，而大廠牌手機現今沒有做快充「（手機）也能賣得出去」。

網友認為，充電速度變快是一件好事，但多數人連快充的基本條件都做不到，因此「快充有無不是比較標準」、「對一般使用者來說18W的速度就在接受範圍內，除非用過更快的，不然真的無感。」而想使用特殊快充也需要特製的快充頭與快充線，若臨時想充電，「外面借的（充電頭）不支援，有快充也沒用。」便宜的行動電源也未支援相關技術，認為只是噱頭。

另外還有網友直接表明「蘋果沒有重新定義，所以各大廠都不研發。」、「蘋果60hz螢幕，20W充電，沒望遠就能賣到世界銷量第一，增加額外成本幹嘛。」、「快充是中國人比較需要，歐美沒像中國人那麼沉迷手機。」更道出東西方文化的些微差異。

vivo官網也單賣200W充電頭（含充電線），定價439人民幣，似乎也不太便宜。...
vivo官網也單賣200W充電頭（含充電線），定價439人民幣，似乎也不太便宜。（翻攝自vivo官網）

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