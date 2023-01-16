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Z世代「斷開網路」瘋貝殻機 20美元入手拍模糊美學作品

編譯季晶晶／綜合外電
包括美國歌手卡蜜拉卡貝羅在內的Z世代正在流行便宜輕巧的貝殻機。（取材自推特@Camila_Cabello）
包括美國歌手卡蜜拉卡貝羅在內的Z世代正在流行便宜輕巧的貝殻機。（取材自推特@Camila_Cabello）

繼可拋式相機和低腰牛仔褲之後，Z世代現在瘋的復古流行是1990年代中期的翻蓋貝殻機。

這些體型較小的輕巧手機，有些在沃爾瑪或亞馬遜等大型連鎖店只要花20美元就能入手。年輕人在TikTok展示新機開箱過程，還提供透過低畫素相機拍攝出模糊美學風格作品的教學影片。

更重要的是，他們喜歡能因此儘可能的斷離網路世界。

美國歌手卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello）上周四在推持宣告：「我是貝殻機革命隊。」

因迪士尼頻道影集「麗芙與麥蒂」（Liv and Maddie）走紅的女星德芙卡梅隆（Dove Cameron）去年11月受訪時表示，已改用貝殻機，因為花太多時間滑手機看社群媒體，對她來說很糟。她找到了一支很便宜的19990年代小手機，另弄了個門號使用。

18歲的伊利諾大學香檳分校大一新生帕拉佐洛（Sammy Palazzolo）現在養成新習慣：和好友化妝著裝準備參加派對之前，還會開啟智慧手機聆聽音樂，但不會帶出門，大家整晚只用貝殻機聯絡，並用現在來看很原始的相機拍照。

她說，以前會因為社群媒體的負面評論或前男友的一則簡訊搞砸一個美好夜晚，「根本原因就在於手機」。

帕拉佐洛鼓勵其他人買貝殻機的TikTok影片有超過1400萬人瀏覽，300多萬人按讚。

另一名18歲學生貝德（Reagan Boeder）說，她正設法讓姐妹會的好友追上風潮。她說，貝殻機很懷舊，而且「我不想要一直黏在手機上，拿貝殻機能做得到」。

以諾基亞品牌開發Android手機裝置的芬蘭公司HMD Global說，Z世代成為該公司很不尋常的用戶群。HMD Global行銷長Jackie Kates說，手機用戶開始意識到他們花太多時黏在智慧裝置上，強烈希望斷開連網，提高社交品質。

研調機構IDC在2022年說，貝殻機的市場預計2025年能達到290億美元， 年均複合成長率達70%。

手機 社群媒體 TikTok

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