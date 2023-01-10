微軟押寶AI聊天機器人ChatGPT 傳考慮投資100億

微軟公司傳出正討論向近期爆紅的AI聊天機器人ChatGPT背後的開發商OpenAI投資100億美元。(路透)

新聞網站Semafor引述知情人士報導，微軟 公司正討論向近期爆紅的AI 聊天機器人ChatGPT背後的開發商OpenAI投資 100億美元。

報導指出，微軟正協商加入一輪也有其他創投公司參與的融資，這樁融資案可能使OpenAI的估值達到約290億美元，而發送給投資人的文件原定目標在2022年底敲定融資案。

知情人士說，微軟的注資會是這項複雜融資案的一環，微軟將取得OpenAI的75%獲利，直到回收其投資。在達到這個門檻後，將恢復到反映OpenAI所有權的結構，即微軟持有49%持股，其他投資者持有另外的49%，而OpenAI的非營利母公司則取得2%持股。此外，融資案也設定各方投資者各有獲利上限，這和一般的創投融資案不一樣，後者的投資者會希望取得20倍或30倍的投報率。交易的條件和投資金額可能調整，而且融資案本身也可能破局。

ChatGPT過去幾周在網路上迅速走紅，使用者投機利用這款AI聊天機器人的能力來完成從編劇到撰寫大學作業等各項事務。OpenAI由億萬富豪馬斯克和矽谷創投家奧特曼（Sam Altman）共同成立，獲利的機制則是靠向開發方收取技術授權費。

微軟正準備把ChatGPT納入旗下Bing搜尋引擎，先前也已投資OpenAI約10億美元。

微軟和OpenAI不願置評。華爾街日報上周報導，ChatGPT允許員工和早期投資人以OpenAI估值達到290億美元的價格出售手上持股；The Information去年10月則報導，微軟在2019年向OpenAI投資10億美元現金與雲端點數（cloud credits）後，曾討論增加其持股。