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蘋果進軍中國智慧家居領域 官網上線近30個產品

記者葉文義／即時報導
蘋果中國官網首頁已上線單獨的智慧家居板塊。（取材自蘋果中國官網）
蘋果中國官網首頁已上線單獨的智慧家居板塊。（取材自蘋果中國官網）

蘋果公司（Apple）正式在中國市場進軍智慧家居領域。據《科創板日報》報導，蘋果中國官網首頁已上線單獨的智慧家居板塊，主要分為三個品類：HomePod mini、Home App（家庭 App）以及配件（家居單品）。

蘋果中國官網上線的智慧家居配件產品類型主要有攝影機、燈泡、門鎖、開關、路由器、插座等等，已上線的智慧家居單品接近30個，均為其他品牌的產品，並由協力廠商廠家生產。

其中一款NanoleafEssentials品牌的智慧變色LED燈泡，售價高達人民幣168元，氛圍燈等產品售價已經突破人民幣千元。

HomePod是Apple的智慧音響產品，可以與Apple售賣的智慧家居單品進行連接，透過人為語音辨識控制；家庭App則是iPhone或iPad自帶的系統軟體。而在頁面最底下，則是蘋果目前在售的智慧家居單品。

據百家號《品玩》，2019年蘋果和谷歌、亞馬遜、三星和 Zigbee（現更名為CSA聯盟）成立了名為 Project Connected Home over IP（CHIP）的組織，對外表示旨在解決智慧家居產品之間的互聯互通問題，並籌備策劃新的智慧家居連線協定 Matter 的誕生。

2022年10月，Matter 1.0版本和認證計畫正式發布。與此同時，Apple在iOS 16.1更新對Matter設備的支援，成為首批支援 Matter設備的系統之一。

根據CNBC報導，目前已有280家企業支援Matter標準，第一批Matter設備已進入市場，但大多數支援Matter的新設備要到明年才能上市。

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