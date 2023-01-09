動態島變火燒島 蘋果iPhone 14 Pro頻傳「燒屏殘影」

近來許多iPhone 14 Pro的用戶反應，動態島疑似出現「燒屏」現象。（取材自推特）

2022年蘋果 （Apple）淘汰一直以來為人詬病的黑色劉海，在iPhone 14 Pro加入與眾不同的動態島（Dynamic Island），然而最近許多網友反應，他們的動態島疑似產生「燒屏」問題，很可能是螢幕品質所引起。

近日不少推特用戶發文指出，他們的iPhone14 Pro動態島出現「燒屏」（殘影烙印），螢幕上可明顯看到一條深色殘影，有網友表示自己才正常使用不到一個月就出問題，也有網友是於4個月後驚見殘影，他認為原因可能出在螢幕品質或隨顯螢幕（AOD）有瑕疵，所幸手機 還在保固期限內，他隨即免費更換了螢幕。

此一現象引起許多網友關注，「可惡！你有可能知道發生的原因嗎？」、「這不是燒屏，是螢幕面板的問題。」、「有點奇怪，動態島是動態的，如果顯示器的部分在移動怎麼會發生燒屏？我以為烙印是為靜態圖像才會留下的。」、「可能是軟體更新的問題」，不過蘋果至今仍未出面解釋，真正原因尚不清楚。

據悉，蘋果自iPhone X系列起即採用OLED面板，其最大缺點就是螢幕殘留烙印和色彩偏移問題，但是隨技術進步，手機出現大量燒屏的現象並不常見。另外，目前僅有iPhone 14 Pro搭載的動態島，預計將全面適用今年（2023）推出的iPhone 15系列。