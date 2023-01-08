2022全球下載數最多 中國跨境電商SHEIN成購物App榜首

統計顯示，中國跨境電商巨頭、超級獨角獸SHEIN是2022年全球下載量最大的購物App，安裝量為2.29億次。（路透）

移動智慧公司App topia公布2022年全球下載次數最多的10個移動應用程式（App）和購物應用程式（App），並分別對全球和美國的下載量進行排名。統計顯示，中國跨境電商巨頭、超級獨角獸SHEIN是2022年全球下載量最大的購物App，安裝量為2.29億次。

在美國下載量排行中，SHEIN以4000萬次安裝位居第二，亞馬遜 以4700萬次應用下載量位居第一。上線不到半年的拼多多 美國版Temu，以1650萬的安裝量躋身美國購物App下載榜單第八位。

SHEIN成為2022年全球下載量最大的購物App，其次分別是Meesho（2.1億次）、蝦皮Shopee（2.03億次）、亞馬遜Amazon（1.95億次）、Shopsy（1.41億次）、Flipkart（1.15億次）、拼多多（7900萬次）、阿里巴巴（6600萬次）、Lazada（6400萬次）、Mercado Libre（5800萬次）。

與全球排名不同的是，在美國下載量排名中，Amazon以4700萬次應用下載量位居第一，SHEIN以4000萬次安裝位居第二。之後依次是沃爾瑪（3200萬次）、Fetch（2320萬次）、Shop（2290萬次）、Etsy（1775萬次）、耐吉（1710萬次）、TEMU（1650萬次）、eBay（1610萬次）、OfferUp（1580萬次）。

分析指出，植根於中國廣東，SHEIN憑藉著強大的供應鏈系統，以超低價格提供種類繁多的服裝，迅速成長為全球最大的線上時裝零售商之一。

據路透此前報導，2021年SHEIN銷售額約為157億美元，比前一年的100億美元增長了近60%。市場預估，2022上半年SHEIN的銷售額超過160億美元，年增率達50％。SHEIN為2022年度設定的銷售目標則是300億美元。