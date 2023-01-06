iPhone 14 Pro螢幕永遠顯示超耗電？實測關閉後更嚇人

YouTube頻道「PhoneBuff」日前實測iPhone 14 Pro Max的螢幕「永遠顯示」功能是否真的那麼耗電，引起網友討論。（取材自YouTube）

到底蘋果 （Apple）iPhone 14 Pro系列螢幕的「永遠顯示（Always On Display，AOD）」功能是不是真的很耗電呢？就有YouTube r實測將它開啟一整天，結果發現每小時只消耗0.8%電量，似乎沒想像中「那麼耗電」，但也被網友提出1盲點。

實測iPhone 14 Pro Max的永遠顯示功能，若正常開啟有背景圖片的情況下，每小時耗電量為0.83%；若開啟永遠顯示但關閉背景圖片，每小時耗電量為0.66%，相差不大。（取材自YouTube）

iOS 16.2更新後，iPhone 14 Pro系列的「永遠顯示」功能加入了是否要持續顯示「背景圖片」（變為黑色背景）或「通知」，可減少耗電量。據外媒報導，YouTube頻道「PhoneBuff」日前以「開啟背景圖片」、「不用背景圖片（黑背景）」的永遠顯示功能及關閉永遠顯示等3種方式對iPhone 14 Pro系列進行24小時實測，要看「永遠顯示」的功能是否真的那麼耗電。

開啟iPhone 14 Pro Max的螢幕「永遠顯示」功能一整天（左），電量只剩80%，換句話說一天會消耗20%，好像沒有想像中那麼耗電。（取材自YouTube）

實測結果發現，正常開啟有背景圖片的永遠顯示功能，每小時耗電量為0.83%、24小時電量降至80%；若開啟永遠顯示但關閉背景圖片，每小時耗電量為0.66%，24小時電量降至84%；關閉永遠顯示功能下，24小時電量仍保持在100%，讓不少網友驚呼iPhone 14 Pro系列耗電量有明顯的進步。

網友驚訝，iPhone 14 Pro Max關閉「永遠顯示」功能一整天，電量竟然保持100%。（取材自YouTube）

雖然iPhone 14 Pro系列開啟螢幕「永遠顯示」一整天僅耗費20%電量似乎沒想像中的多，不過就有網友點出1盲點，「換個說法（關閉永遠顯示）不就是可以提升20%續航嗎。」也有果粉驚訝原來永遠顯示下，關不關掉背景圖片沒太大差異，還有部分果粉說，自己買了iPhone 14 Pro之後就馬上關掉永遠顯示功能，「一直誤觸被點亮無數次」讓他很困擾。