高通出招 安卓高階手機下半年也能啟用衛星通訊服務

高通 （Qualcomn）和衛星業者Iridium通訊公司合作，將推出允許Android手機 用戶在無法連上一般行動網路時、透過衛星聯網收發訊息的技術，不讓去年在iPhone啟用這項功能的蘋果 專美於前。

華爾街日報報導，高通和Iridium是在拉斯維加斯消費電子展（CES）宣布合作，這項名為「驍龍衛星」（Snapdragon Satellite）的衛星緊急服務，能支援Android作業系統，搭載高通的高階晶片，預定將於今年下半年在較新的高階智慧手機推出。

高通和Iridium表示，這項服務類似於蘋果iPhone 14系列提供的SOS緊急服務，但又更厲害，用戶不只能聯絡緊急單位，還能透過衛星發送訊息給任何人。

來源：Engadget

高通說，要怎麼向用戶推出這項功能費用，將由手機製造商決定。一些手機製造商可能決定把這項技術納入自家訊息服務，電信業者和通訊應用程式（App）也可能能夠啟用該功能，並向用戶收費。中國主要品牌的手機、或多數三星的手機，常搭載高通的處理器。

高通也說，這項新功能後續可能會支援其他裝置，例如筆電和汽車。

近來電信商、手機製造商和衛星營運商的一大經營焦點，正是運用成批衛星至少提供一些服務給手機用戶使用。衛星連網能在幫助填補地面行動網路訊號未覆蓋到的缺口。

雖然業界分析師認為，更複雜的衛星通訊應用方式，可能還要幾年才會實現，但業者有意讓手機連上衛星，顯示希望藉由增加手機新功能來吸引用戶，除了蘋果去年推出全新緊急傳訊功能，SpaceX去年8月也宣布和電信商T-Mobile合作，將為美國地區的手機用戶提供連結星鏈（Starlink）服務。

高通產品管理部門副總裁格里利說，為了把應用方式從傳送訊息擴大到照片、影片和其他需要較高頻寬的通訊，將需要效能更強的衛星，或在軌道上部署更多衛星。

Iridium技術長佩爾頓表示，該公司目前擁有足夠的能力，處理高通規劃的衛星通訊服務。Iridium發言人說，Iridium有66顆衛星，將使用特定頻譜應對這項服務。