ChatGPT開發商傳洽談轉售股票 估值上看290億元

知情人士透露，爆紅聊天機器人ChatGPT背後的開發商OpenAI，正在洽談將現有股票轉售出去，此舉將使OpenAI估值逼近300億美元。（路透）

知情人士透露，爆紅聊天機器人ChatGPT背後的開發商OpenAI ，正洽談轉售既有股東的現有股票 ，可望OpenAI估值比2021年水準翻增約一倍至近300億美元，躋身帳面上估值前幾高的美國新創公司之列，儘管OpenAI營收還不多。

華爾街日報報導，OpenAI正在洽談的買家包括Thrive資本公司，以及知名矽谷投資 人提爾（Peter Phiel）共同創辦的Founders Fund這兩家創投公司，可能共收購至少3億美元的OpenAI股票。這筆交易是以公開收購（tender offer）的方式進行，即投資人向包含員工在內的現有股東購買股票。

這將使OpenAI的估值達到約290億美元，遠高於2021年完成轉手售股交易時的140億美元左右。

知情人士說，這項交易尚未拍板定案，內容仍可能變動。

OpenAI已創造上千萬美元的營收，部分來自向開發商銷售人工智慧（AI）軟體，但一些投資人對於OpenAI從這項技術套現的能力，抱持懷疑的態度。

OpenAI去年發表一系列以AI為基礎的產品，吸引大眾的目光，包含圖像生成軟體Dall-E 2、和ChatGPT。若這筆交易順利進行，該公司將成為少數能以更高估值、在非公開市場籌集資金的新創公司。在科技股去年大跌之後，投資人紛紛從新創公司撤出資金。

先前報導指出，微軟也已洽談加碼投資OpenAI一事。早在2019年，微軟就對該公司投資10億美元，打算讓OpenAI成為微軟自家搜尋引擎Bing、設計應用程式Microsoft Design等新技術商業化的合作對象。