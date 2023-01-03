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iPhone 15 Pro有哪些升級？預料有潛望鏡頭、觸覺按鈕

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司預料今年秋季將發表iPhone 15系列手機，預料會有大幅升級。圖為iPhone 14。（歐新社）
蘋果公司預料今年秋季將發表iPhone 15系列手機，預料會有大幅升級。圖為iPhone 14。（歐新社）

蘋果公司預料今年秋季將發表iPhone 15系列手機，分析師已經開始提出預測，預期新一代Pro機款可能會有重大升級，包含1,200萬畫素的潛望式鏡頭（Periscope Lens）。

MacRumor網站引述香港投資公司海通國際證券的一份報告報導，分析師蒲得宇（Jeff Pu）預期，iPhone 15和15 Plus將擁有三層堆疊式影像感測器與4,800萬畫素廣角鏡頭，這會 iPhone 14 Pro機款搭載的主鏡頭一樣。

依照慣例，基本款的iPhone 15機型不會配備長焦鏡頭，也不會搭載LiDAR光達掃描儀。

蒲得宇還表示，iPhone 15將改採Type-C接頭，而非蘋果獨有的Lightning接頭。包括郭明錤在內的其他分析師也預測這點。

至於較高階的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，蒲得宇預期將增添一種用來改善光學變焦的1,200萬畫素潛望式鏡頭。

郭明錤也支持iPhone 15 Pro機款將增加一款潛望式鏡頭的看法。

蒲得宇預測，iPhone 15 Pro機款將搭載觸覺引擎（Taptic Engine）進行驅動的音量案件與電源鍵。

此外，預期iPhone 15 Pro和Pro Max都將搭載採用台積電3奈米製程製造的A17晶片、8 GB的隨機存取記憶體（RAM）與新的鈦金屬邊框。

iPhone 分析師 蘋果

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