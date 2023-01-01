「Mini」要回歸了？媒體曝iPhone 15有望推出5款機型

iPhone 15有望一口氣推出5款機型。圖為示意圖。（歐新社）

蘋果 在今年推出的iPhone 14加入Plus大螢幕機型，取代過往的Mini機型，未料銷售卻不如預期，近期媒體表示小螢幕iPhone仍有一定需求，因此明年蘋果將發表的iPhone 15有望推出5款機型，以「機海戰術」進攻市場。

蘋果為iPhone 14推出4款機型，當中iPhone 14 Plus是首款搭載6.7吋大螢幕的平價機型，由於過往Mini機型銷售不佳，官方認為大螢幕更具市場性，但iPhone 14 Plus硬體規格升級的幅度卻與iPhone 13差異不大，導致該款機型在市場上的反應不大。

媒體PhoneArena表示，喜歡一手輕鬆掌握小螢幕手機 的用戶其實不在少數，但大螢幕手機是目前市場趨勢，因此認為蘋果可能會保留Plus機型，同時也讓Mini機型回歸，一口氣推出5款iPhone 15，讓用戶能有更多選擇。

PhoneArena也預估iPhone 15若發表5款機型，可能的價格帶分布，分別是iPhone 15 mini（5.4吋螢幕，699美元起）、iPhone 15（6.1吋螢幕，799美元起）、iPhone 15 Plus（6.7吋螢幕，899美元起）、iPhone 15 Pro（6.1 吋螢幕，999美元起）、iPhone 15 Ultra（6.7吋螢幕，1199美元起）。

Mini回歸？外媒曝iPhone 15有望推出5款機型

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