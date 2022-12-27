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iPhone 14 Pro性能較差？知情人士：問題出在晶片設計團隊

聯合新聞網／ 即時報導
消息人士透露iPhone 14 Pro系列搭載的A16晶片「原本可以更好」，卻因為蘋果晶片設計團隊內部發生動盪，導致A16晶片開發過程發生變化。圖為示意圖。（歐新社）
消息人士透露iPhone 14 Pro系列搭載的A16晶片「原本可以更好」，卻因為蘋果晶片設計團隊內部發生動盪，導致A16晶片開發過程發生變化。圖為示意圖。（歐新社）

A16仿生晶片在開發過程中存在一項錯誤，恐使iPhone 14 Pro系列機種搭載的處理器性能下降，這可能代表蘋果內部的晶片設計團隊出狀況。

根據外媒《appleinsider》引述消息報導，儘管A16晶片是智慧型手機當中最強的晶片組之一，「但它原本可以被做得更好」；基準測試報告顯示，它與前代產品相比，原本可以表現出更大幅度的性能提升。對此，報導引述4名消息人士說法，蘋果的晶片設計團隊在過去一段時間歷經多次內部動盪，這可能導致A16晶片在開發後期發生變化。

報導提及，蘋果原先計畫讓A16晶片實現「劃時代進步」的理想，但從早期原型機的耗電量看出，A16晶片早已超出蘋果基於軟體模擬的預期消耗，恐怕影響電池使用壽命，並導致設備運作發生過熱問題。

正因為在後期開發過程發現了高耗電問題，因此A16晶片必須在A15晶片的基礎下設計，A16晶片才因此缺少了原先應該具備的光線追蹤（Ray Tracing）功能。

另外，為何蘋果在iPhone 14和iPhone 14 Max使用A15晶片？外媒認為最可能原因即為「A15與A16晶片之間的差異並不大」，所以蘋果才決定重複使用A15晶片。

半導體分析公司More Than Moore首席分析師卡特雷斯（Ian Cutress）表示，蘋果公司生產的每一代晶片在性能方面都高於市場預期，但推出速度卻呈現持續放緩，「考慮到蘋果在人員與設計方面的地位，對於蘋果是否能保持他們的增長率，這可能要畫上一個問號」。

晶片 蘋果 iPhone

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