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推特開始顯示「推文觀看次數」 網哀號：公開處刑

TVBS新聞網／編輯陳妍如
推特將開始顯示每則推文的查看次數。(路透)
推特將開始顯示每則推文的查看次數。(路透)

推特又宣布一項重大變革！推特將開始顯示每則推文的「觀看次數」，而且不只自己的帳號，也可以看到其他帳號的貼文觀看量；往後推文下方除了留言數、轉推數、喜歡數，還會再多增加一個「觀看次數」。這項變革在網上引起軒然大波，不少用戶覺得沒有這個必要，也有網友哀號簡直是「公開處刑」。

對於用戶排山倒海的不滿，推特老闆馬斯克（Elon Musk）表示，看影片的時候，影片下方顯示觀看次數是很正常的事情，「9成以上的用戶雖然看了推文，但是不會轉推、留言或按愛心」，他認為公布觀看次數能展現推特更活躍的一面。

另一方面，如果是自己觀看自己的推文，觀看次數只會被計入一次；而舊的推文也不會再顯示觀看數。

有不少推特使用者持負面看法，因為「觀看量」實在難以定義，倘若只是往下快速滑動推特，也能被算入推文的「觀看次數」嗎？反對者評論道：「這是公開處刑吧」、「太擾民了」、「這樣大家會開始比較各自觀看數吧」、「到底有什麼意義」。

不過，也有支持這項改革的人認為，公開觀看次數可以讓一些灌水衝粉絲數的帳號無所遁形，還能讓推主計算出追蹤者的參與率等等，並不只有負面影響。

推特宣布開始顯示「推文觀看次數」　網哀號：公開處刑

https://news.tvbs.com.tw/world/1998253

TVBS新聞網

https://news.tvbs.com.tw/

推特 馬斯克

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