神似iPhone的胡搞手機 防摔防水零實用 網：防彈會更好
現代人手機不離身，無論何時何地，都養成隨時拿手機出來滑一滑的習慣。近來有家日本廠商，就看準這個現象，逆向思考研發出了一款特別的「手機」，引起網友們的討論。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，標榜製作「愉快的無用品」的日本廠商「ekōD Works」，近來宣布推出一項名為「AcryPhone」的產品。AcryPhone有著和一般智慧型手機極為相似的造型，不只尺寸與iPhone14幾乎一致，且正反面的螢幕、相機鏡頭等也都相當還原。
然而最大的不同點，在於「AcryPhone」根本就不是手機，而是單純一片和手機相似的黑色橡膠板子而已。因此就算完全防摔、防水，也不用擔心個資遭竊，卻是一點實用功能都沒有。
不過開發者表示，他有感於當今每個人都手機不離身，希望能減少對手機的依賴，因此刻意開發出這款「沒用的手機」，希望能有人藉此因而領悟到什麼。與其說這片東西「像沒電時的iPhone」，不如說沒電時的iPhone「就只是一塊金屬板」而已。
網友們則表示「買了」、「不知道對應哪種手機殼呢」、「應該至少放胸口有防刀刃的作用」、「這真是我看過最有用的沒用商品」、「看起來跟真的手機一樣」、「評價四星，被別人拿走也不怕被偷看，不需要SIM卡SD卡，甚至也不需要充電。不過有防彈功能會更好」。
【新作】— ekōD Works ☻ エコードワークス (@ekoDWorks) December 21, 2022
まるでスマートフォンのような佇まいを再現したアクリルデバイスを開発しました。https://t.co/CK2SFvtR85
落ち着くいつもの握り心地、優れたカスタマイズ性、見せかけ高機能感などを兼ね備えた、潔いほどにシンプルなアクリル板です。 pic.twitter.com/UvXzeDcZrb
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