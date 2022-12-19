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「要塞英雄」涉侵兒童隱私誘花錢 Epic Games挨罰5.2億

中央社華盛頓19日即時報導
電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games 19日同意，為涉違反兒童隱私法以及誘導未成年與成年人不自覺地線上購買，向聯邦貿易委員會支付5.2億美元。圖為芝加哥一家商店販賣的「要塞英雄」遊戲儲值卡。（Getty Images）
電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games 19日同意，為涉違反兒童隱私法以及誘導未成年與成年人不自覺地線上購買，向聯邦貿易委員會支付5.2億美元。圖為芝加哥一家商店販賣的「要塞英雄」遊戲儲值卡。（Getty Images）

電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games今天同意，為涉違反兒童隱私法以及誘導未成年與成年人不自覺地線上購買，向聯邦貿易委員會支付5.2億美元。

路透報導，Epic Games將因違反兒童隱私法付出創紀錄的2.75億美元罰款，也須加強對年輕人的預設隱私設定。美國聯邦貿易委員會（US Federal Trade Commission）表示，Epic Games還將支付2.45億美元，退還玩家被所謂「暗黑模式」（dark patterns）誘導進行的非理性購買款項。

法新社報導，Epic被發現蓄意針對「要塞英雄」（Fortnite）遊戲的13歲以下玩家，並讓兒童在聊天室中遭受騷擾和創傷。

聯邦貿易委員會表示，Epic不僅知道有許多兒童在玩「要塞英雄」，還違法未經家長同意蒐集他們的資訊。

聯邦貿易委員會說：「Epic知道特定『要塞英雄』玩家未滿13歲，卻未採取行動以遵守（美國法律）。」

聯邦貿易委員會也指控Epic把線上聊天室預設為允許兒童和少年能與陌生人一同上線，讓他們蒙受遭到騷擾的可能性。

Epic同意為此支付2.75億美元，往後除非13歲以下玩家的家長同意，不得啟用聊天室。

Epic在聲明中說，他們接受和解協議是因為希望站在消費者保護的最前線，並為玩家提供最佳體驗。

Epic表示，公司先前在違規後已做出各項改變以符合玩家和主管機關的期望，而聯邦貿易委員會在指控內容中所提到的做法並非「要塞英雄」目前的運作方式。

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